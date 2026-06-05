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Il Paradiso delle Signore, il mega spoiler di Vanessa Gravina: “Adelaide meravigliosa, ma soffrirà per Odile”. Cosa succederà nella prossima stagione

Spuntano le prime anticipazioni sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Vanessa Gravina ha rivelato qualche dettaglio in più.

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Il Paradiso delle Signore - Adelaide
RaiPlay

Il Paradiso delle Signore tornerà con una nuova stagione durante la prossima stagione televisiva. Al momento le trame delle puntate che verranno non sono ancora uscite fuori, ma intanto Vanessa Gravina – che interpreta il personaggio della Contessa Di Sant’Erasmo – ha rilasciato un’intervista per Leggo e ha rivelato qualche anticipazione su cosa potrebbe succedere.

Non mancheranno infatti delle verità scomode, delle coppie che si diranno addio e anche delle novità che riguarderanno i personaggi più amati della serie. Ad esempio, ci saranno dei colpi di scena su Mimmo e Agata, che pare non abbiano un futuro insieme. Tra l’altro, la decima edizione de Il Paradiso delle Signore è finita lasciando nell’amarezza molti fan, con un finale abbastanza aperto e con tante domande che non hanno ancora avuto una risposta.

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Le anticipazioni sulle vicende di Adelaide e Odile de Il Paradiso delle Signore

Nell’intervista esclusiva che ha rilasciato Vanessa Gravina al settimanale Leggo, è stato raccontato qualche dettaglio in più sulla prossima stagione de Il Paradiso delle Signore. "Adelaide vivrà una vicenda molto toccante legata a sua figlia" – ha esordito l’attrice – "Ci saranno dinamiche che toccheranno la sua famiglia in modo serio". Stavolta ci sarà per lei una grande partita come donna, ma anche come madre e capofamiglia. La Contessa mostrerà infatti un lato inedito e molto più umano.

Qual è inoltre il segreto de Il Paradiso delle Signore? Gravina ha spiegato che la serie di Rai racconta i grandi valori di un’Italia forte legata soprattutto al senso di famiglia, al lavoro, all’identità. "Riesce comunque ad essere attuale" – ha infine concluso -"C’è una qualità altissima: costumi, scenografie, scrittura, interpreti. È una serie che viene esportata nel mondo e che racconta una grande Italia. E il pubblico è trasversale: non solo le signore a casa, ma anche giovani, professionisti, uomini, persone che magari non ti aspetteresti. Questo mi riempie d’orgoglio".

Cosa succederà tra Mimmo e Agata

Nel corso delle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Mimmo è sempre stato visto come un uomo buono, che ha aiutato Mirella con Luigi. Pare che, nella nuova stagione, sarà proprio questo ad avvicinare i due, che potrebbero diventare una nuova coppia. Gli spoiler dicono anche che Ciro e Concetta potrebbero trovarsi nuovamente a gestire una figlia lontana con problemi di cuore da risolvere. In più, Agata potrebbe non tornare, anche perché l’attrice Silvia Bruno ha pubblicato un post sui social in cui ha ringraziato tutta la troupe della soap.

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