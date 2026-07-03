Matteo Berrettini, lo sfogo dell'ex Vanessa Bellini in lacrime sui social e il nuovo flirt con Peggy Gou La ballerina si mostra fragile e racconta il suo momento difficile, mentre indizi social alimentano le voci sulla nuova frequentazione del tennista con la celebre dj sudcoreana

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Mentre Matteo Berrettini continua il suo percorso a Wimbledon e concentra le energie sul campo, lontano dai riflettori della cronaca rosa, attorno alla sua vita privata si sta sviluppando un intreccio che sta facendo discutere sempre di più. Da una parte c’è Vanessa Bellini, che nelle ultime ore ha deciso di mostrarsi senza filtri sui social, condividendo il dolore di un periodo particolarmente complicato. Dall’altra, invece, ci sono le insistenti indiscrezioni che lo vorrebbero sempre più vicino a Peggy Gou, una delle dj più famose e influenti del panorama internazionale.

Matteo Berrettini e Peggy Gou: gli indizi che hanno acceso il gossip

Le voci su una possibile frequentazione tra Berrettini e Peggy Gou sono nate da una serie di dettagli comparsi su Instagram. Nulla di ufficiale, almeno per il momento, ma abbastanza da catturare l’attenzione dei fan più attenti. A far parlare è stata innanzitutto la comparsa, nelle stories pubblicate dai due, dello stesso identico tiramisù fotografato praticamente dalla medesima prospettiva. Un particolare apparentemente innocuo che, però, è stato interpretato da molti come il segnale di una serata trascorsa insieme a Londra. Successivamente, altri elementi hanno contribuito ad alimentare i sospetti. Peggy Gou ha mostrato ai follower un portachiavi a forma di racchetta e pallina da tennis, mentre diversi utenti hanno notato una serie di apprezzamenti lasciati da Berrettini sotto alcuni contenuti pubblicati dalla producer sudcoreana nelle ultime settimane. Una serie di coincidenze che, sommate tra loro, hanno inevitabilmente fatto crescere le speculazioni.

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Lo sfogo di Vanessa Bellini

A rendere ancora più delicato il quadro è stato il recente messaggio pubblicato da Vanessa Bellini. L’ex ballerina di Amici ha condiviso alcune fotografie che la ritraggono in lacrime, accompagnandole con parole molto personali: "Forse la terza foto doveva essere la prima, siamo sempre abituati a postare il bello… ma la terza foto è quello che è Vane ora, da un po’ di tempo", ha scritto. Un racconto sincero nel quale ha spiegato di aver scelto di mostrarsi vulnerabile per osservare una parte di sé che non vuole più vedere né provare. Successivamente ha aggiunto: "La mia vita è stata definita ‘misera’, e se questa è una vita misera io spero di viverla il più a lungo possibile!". Parole che hanno colpito molti follower e generato numerose interpretazioni. La stessa Bellini, tuttavia, ha precisato nei commenti che il suo sfogo non era rivolto direttamente all’ex compagno. Ha infatti spiegato che il malessere di cui parla va avanti da mesi e che la fine della relazione rappresenta soltanto uno degli elementi presenti in un periodo già complesso.

Chi è Peggy Gou

Nel frattempo cresce la curiosità attorno a Peggy Gou. Nata in Corea del Sud con il nome Kim Min-ji, la dj è diventata una delle artiste più riconoscibili della scena elettronica mondiale grazie al successo di "(It Goes Like) Nanana", brano che nel 2023 ha conquistato classifiche e piattaforme di streaming in tutto il mondo. Musicista, produttrice, imprenditrice e presenza fissa nei principali eventi della moda internazionale, Peggy Gou è oggi una figura capace di attirare attenzione ben oltre il mondo della musica. Non è nemmeno la prima volta che il suo nome viene associato a un campione del tennis: nei mesi scorsi era stata accostata anche a Carlos Alcaraz, indiscrezioni che però non avevano trovato conferme. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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