Valerio Scanu dopo The 50: “L’Isola mi ha traumatizzato. Grande Fratello? Lo farei, ma sono nella blacklist Mediaset peggio di Fabrizio Corona" Poi, svela se parteciperà al prossimo Sanremo e promuove in anticipo Stefano De Martino

Lorenzo Pugnaloni Giornalista Instagram Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

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Tra le sorprese più inattese di The Fifty Italia, il reality game di Prime Video conclusosi con la vittoria di Matteo Diamante, c’è stato sicuramente Valerio Scanu. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2010 e volto noto della televisione italiana, ha deciso di mettersi in gioco in un contesto completamente diverso da quelli che il pubblico era abituato ad associare alla sua immagine.

Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, Scanu ha ripercorso la sua esperienza nel reality, parlando delle amicizie nate nel castello, del rapporto con alcuni concorrenti, della nuova Isola dei Famosi e dei suoi progetti musicali.

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L’esperienza a The Fifty Italia

Ha partecipato a The Fifty, forse in molti non avrebbero mai immaginato di ritrovarla in un reality. Come mai ha detto sì?

"Ho detto sì a un reality perché sarebbe durato poco. Ho la vita molto piena di impegni e non sono organizzato per lunghe dipartite. Quando abbiamo firmato per questo programma sapevamo unicamente che sarebbe stato un reality game a eliminazione quotidiana. Il massimo che potevamo conoscere era questo. Tutto il resto è stato una sorpresa."

A posteriori, la rifarebbe?

"Assolutamente sì! È stata un’esperienza di vita bellissima, nonostante la breve durata. Ad oggi la guardo con un pizzico di nostalgia."

Cosa non abbiamo visto di lei durante l’esperienza su Prime?

"Mah, diverse cose non sono andate in onda, ma va bene così. Quando ho deciso di parteciparvi ho messo in conto tutto. Non sono andati in onda i momenti di intrattenimento goliardici in cui si faceva spettacolo artistico. Forse non era il contesto adatto, ma non mi importa perché tutto ciò che ho fatto era dettato dall’essere me stesso senza troppi arzigogoli."

Le amicizie nate nel castello

Con chi ha legato di più?

"Con Clizia, totalmente. È stato come se fossimo amici da tanto tempo. C’è stata subito complicità, si comunicava a suon di sguardi. Poi, in realtà, ho legato con diverse persone, ma la più importante è stata sicuramente lei."

Era magari entrato con qualche pregiudizio su qualcuno che, invece, ha rivalutato in positivo?

"Mah, non saprei. Forse Federico era una persona che, prima di questa esperienza, non godeva affatto della mia stima e invece, nonostante tutti gli inciuci e i battibecchi andati in onda, si è dimostrato una persona piacevole con la quale passare del tempo in totale relax."

Helena Prestes, Shaila Gatta e i litigi nel reality

Come commenta l’amicizia tra Helena e Shaila? Al Grande Fratello le avevamo viste in rapporti diametralmente opposti…

"Onestamente non conosco il loro pregresso, né la loro storia, qualora ci sia."

Ha litigato con qualcuno?

"A The Fifty? No! Che io ricordi, no. Nella mia vita ho sempre discusso con comprovati motivi obiettivi pregni di raziocinio. Lì facevano a gara a chi si scannava per il niente."

L’Isola dei Famosi e Francesco Chiofalo

Qualche mese fa, parlando dell’Isola dei Famosi, ha affermato di aver guadagnato molto in quell’esperienza. Se glielo richiedessero, parteciperebbe di nuovo?

"Non penso sia una scelta saggia. Ho dato tutto durante quell’esperienza che per me fu allucinante e dalla quale uscii traumatizzato. Però mai dire mai. Sicuramente, finché sarà a Mediaset, sarà difficile che io possa essere contattato visto che sono in tutte le blacklist peggio di Fabrizio Corona."

A proposito, troveremo proprio Chiofalo nelle Filippine. Se la caverà?

"Ma certo! Lui è uno tosto. Ed è anche un buono. Nonostante i congiuntivi."

Selvaggia Lucarelli e il caso Belen Rodriguez

Come vede la Lucarelli alla conduzione?

"Non saprei, non l’ho mai vista. Sicuramente è una che studia, e tanto. Non sarà certamente un’improvvisata."

Per tanti ha soffiato il posto a Belen Rodriguez…

"Eh, chi al posto suo non l’avrebbe fatto? Non siamo ipocriti: certi treni vanno presi al volo. Non credo che abbia rubato qualcosa a qualcuno."

Al Grande Fratello Vip come opinionista le è piaciuta?

"Sì, sempre molto preparata e mai scontata. Non lasciava niente al caso. Pesava tutto."

Grande Fratello, Ilary Blasi e Alessandra Mussolini

Parlando del reality show, le hanno mai chiesto di partecipare?

"No. Ma credo solo per la blacklist."

Dunque, alla prossima andrebbe?

"Ma ‘ndo?"

Ilary Blasi ha riportato il reality alle origini. Concorda?

"Ilary a me piace molto. È una caciarona."

Sulla vittoria della Mussolini?

"Io sono amico di Antonella Elia, ma Alessandra se l’è meritato. Alessandra ha portato la novità. A me piace molto."

Musica, Sanremo e Stefano De Martino

La musica è ancora nei suoi progetti?

"La musica è il mio unico progetto. In questi anni ho sperimentato anche altre strade, per gioco o hobby, ma ho sempre vissuto grazie alla musica. Il 10 luglio uscirà anche un mio album dal titolo ‘Il mio Sanremo’, in cui reinterpretò i brani più iconici che hanno fatto diventare grande Sanremo."

Sanremo, non c’è due senza tre… si riproporrà?

"Credo di no."

De Martino sarà una scommessa vinta?

"Credo di sì."

Dalla nostalgia per The Fifty ai retroscena sull’Isola dei Famosi, passando per il Grande Fratello e la musica, Valerio Scanu si conferma uno dei personaggi più schietti del panorama televisivo italiano. E se il ritorno in un reality resta improbabile, una cosa è certa: la sua priorità continua a essere la musica.

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