Valerio Mastandrea sfida il crimine su RaiPlay in questo film con Miriam Leone
La saga cinematografica dei Manetti Bros.: dai primi colpi di Diabolik ai nuovi scontri con l’ispettore Ginko ora su Rai Play
Valerio Mastandrea arriva su RaiPlay nei panni dell’ispettore Ginko nella trilogia dedicata al Re del Terrore, ora disponibile su RaiPlay. L’attore romano,già volto iconico del cinema italiano d’autore, è il contraltare perfetto del genio criminale più celebre dei fumetti, un uomo lucido, tormentato e moralmente incorruttibile, impegnato fino all’ultimo nel suo inseguimento impossibile.
Diabolik – Chi sei?: il capitolo finale della trilogia
Diretto dai Manetti Bros., Diabolik – Chi sei? (2023) segna l’ultimo atto di una delle trilogie italiane più ambiziose degli ultimi anni. Interpretato da Giacomo Gianniotti nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone come Eva Kant, Valerio Mastandrea nei panni dell’ispettore Ginko e Monica Bellucci nel ruolo della misteriosa Altea di Vallemberg, il film mescola azione, mistero e atmosfere noir in una trama ricca di colpi di scena.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A Clerville, la signorina Bauer viene rapita da Diabolik ed Eva Kant, che ne assume l’identità per mettere a segno un audace furto ai danni della Contessa Wiendemar. Tuttavia, una banda di criminali con la stessa idea ruba il bottino e uccide la Contessa. Diabolik e Ginko si trovano costretti a collaborare per inseguire i veri responsabili, tra inseguimenti, inganni e colpi di scena che mettono a dura prova la loro intelligenza e astuzia. Il film, dalla durata di 124 minuti, è disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay.
I primi due capitoli della saga
La trilogia dei Manetti Bros. nel mondo creato da Angela e Luciana Giussani è iniziata nel 2021 con Diabolik, con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Il film, ambientato negli anni ’60, racconta il primo incontro tra il ladro e la sua complice Eva Kant, mostrando la nascita della loro dinamica criminale e i primi scontri con l’ispettore Ginko.
Nel 2022 è arrivato Diabolik – Ginko all’attacco!, con Giacomo Gianniotti nel ruolo principale, sempre affiancato da Leone, Mastandrea e Bellucci. In questo secondo capitolo, Diabolik viene finalmente catturato dall’ispettore, ma la fuga del ladro e l’arrivo della misteriosa Altea complicano il duello tra i due, con una trama più matura e ricca di tensione.
Una trilogia tutta italiana
Con questa trilogia, i Manetti Bros. hanno portato sul grande schermo un progetto elegante e coerente, capace di coniugare l’estetica pop dei fumetti con atmosfere noir e una forte tensione narrativa. La colonna sonora retrò di Pivio e Aldo De Scalzi, i costumi anni ’60 e le scenografie ricercate completano un’operazione cinematografica di alto livello.
Mastandrea, nel ruolo dell’ispettore Ginko, rappresenta il cuore morale della saga, crescendo film dopo film fino a diventare il contrappunto umano al mito oscuro di Diabolik. Un finale che chiude degnamente una delle trilogie crime più ambiziose del cinema italiano recente.
Guida TV
-
18 Ottobre 2025
Agente 007 - Missione GoldfingerLa7 Cinema
Potrebbe interessarti anche
Stasera in TV (venerdì 18 aprile), i consigli di Libero Magazine: Miriam Leone nei panni di Eva Kant non ha eguali
Su Rai 2 va in onda Diabolik, il live-action con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea...
Luca Marinelli conquista gli Stati Uniti col film su RaiPlay tratto da un celebre romanzo
Il protagonista di Diabolik e Le otto montagne strega la critica d'oltralpe in una p...
I film in onda in TV stasera, venerdì 10 ottobre 2025: Miriam Leone e Luca Marinelli, la loro storia pericolosa
Le migliori pellicole in onda stasera, venerdì 10 ottobre 2025, in TV: da Diabolik a...
Su Netflix la banda criminale più geniale d'Italia è guidata da Edoardo Leo
Tre capitoli esilaranti, un cast stellare e tanta satira sull’Italia di oggi: Edoard...
Miriam Leone sublime su Netflix: in questa serie noir toglie il respiro
Una thriller psicologico che svela le ombre di una detective tormentata. Miriam Leon...
Riccardo Scamarcio in un film che spezza il cuore su RaiPlay
Una pellicola del 2018 diretta da Valeria Golino che porta sullo schermo le difficol...
Stasera in tv (25 aprile): Damilano cambia orario e punta al record, Miriam Leone sfida Quarto Grado
Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi venerdì 25 aprile: ...
Valerio Mastandrea lascia tutto e diventa un eremita in Cinque Secondi
Cinque secondi è il nuovo film diretto da Paolo Virzì con Valerio Mastandrea nei pan...