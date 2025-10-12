Valerio Mastandrea sfida il crimine su RaiPlay in questo film con Miriam Leone La saga cinematografica dei Manetti Bros.: dai primi colpi di Diabolik ai nuovi scontri con l’ispettore Ginko ora su Rai Play

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

IPA

CONDIVIDI

Valerio Mastandrea arriva su RaiPlay nei panni dell’ispettore Ginko nella trilogia dedicata al Re del Terrore, ora disponibile su RaiPlay. L’attore romano,già volto iconico del cinema italiano d’autore, è il contraltare perfetto del genio criminale più celebre dei fumetti, un uomo lucido, tormentato e moralmente incorruttibile, impegnato fino all’ultimo nel suo inseguimento impossibile.

Diabolik – Chi sei?: il capitolo finale della trilogia

Diretto dai Manetti Bros., Diabolik – Chi sei? (2023) segna l’ultimo atto di una delle trilogie italiane più ambiziose degli ultimi anni. Interpretato da Giacomo Gianniotti nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone come Eva Kant, Valerio Mastandrea nei panni dell’ispettore Ginko e Monica Bellucci nel ruolo della misteriosa Altea di Vallemberg, il film mescola azione, mistero e atmosfere noir in una trama ricca di colpi di scena.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A Clerville, la signorina Bauer viene rapita da Diabolik ed Eva Kant, che ne assume l’identità per mettere a segno un audace furto ai danni della Contessa Wiendemar. Tuttavia, una banda di criminali con la stessa idea ruba il bottino e uccide la Contessa. Diabolik e Ginko si trovano costretti a collaborare per inseguire i veri responsabili, tra inseguimenti, inganni e colpi di scena che mettono a dura prova la loro intelligenza e astuzia. Il film, dalla durata di 124 minuti, è disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay.

I primi due capitoli della saga

La trilogia dei Manetti Bros. nel mondo creato da Angela e Luciana Giussani è iniziata nel 2021 con Diabolik, con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Il film, ambientato negli anni ’60, racconta il primo incontro tra il ladro e la sua complice Eva Kant, mostrando la nascita della loro dinamica criminale e i primi scontri con l’ispettore Ginko.

Nel 2022 è arrivato Diabolik – Ginko all’attacco!, con Giacomo Gianniotti nel ruolo principale, sempre affiancato da Leone, Mastandrea e Bellucci. In questo secondo capitolo, Diabolik viene finalmente catturato dall’ispettore, ma la fuga del ladro e l’arrivo della misteriosa Altea complicano il duello tra i due, con una trama più matura e ricca di tensione.

Una trilogia tutta italiana

Con questa trilogia, i Manetti Bros. hanno portato sul grande schermo un progetto elegante e coerente, capace di coniugare l’estetica pop dei fumetti con atmosfere noir e una forte tensione narrativa. La colonna sonora retrò di Pivio e Aldo De Scalzi, i costumi anni ’60 e le scenografie ricercate completano un’operazione cinematografica di alto livello.

Mastandrea, nel ruolo dell’ispettore Ginko, rappresenta il cuore morale della saga, crescendo film dopo film fino a diventare il contrappunto umano al mito oscuro di Diabolik. Un finale che chiude degnamente una delle trilogie crime più ambiziose del cinema italiano recente.

Guida TV

Agente 007 - Missione Goldfinger La7 Cinema 21:15

Potrebbe interessarti anche