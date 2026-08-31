"Il mio provino con Spike Lee? Un disastro": Valerio Mastandrea e le sliding door di una carriera infinita
Ospite alla Festa del Cinema di Mare di Castiglione della Pescaia, l'attore romano ha ripercorso la sua carriera, ricordando diversi aneddoti divertenti
Per oltre un’ora Valerio Mastandrea ha intrattenuto la folla di spettatori alla Festa del Cinema di Mare Di Castiglione della Pescaia, ripercorrendo la sua lunghissima carriera fatta anche di aneddoti curiosi e divertenti. Ospite della giornata, l’attore romano ha regalato diverse perle, tra cui quella riguardante un vecchio provino con il regista Spike Lee, andato in maniera drammatica. "Un disastro su tutta la linea", ha rammentato.
"Un disastro su tutta la linea, spero un giorno di potergli chiedere scusa": Valerio Mastandrea ricorda il provino con Spike Lee
"È un mio grande cruccio, spero un giorno di potergli chiedere scusa", ha raccontato Valerio Mastandrea in occasione della sua ospitata alla Festa del cinema di mare di Castiglione della Pescaia, in cui per un’oretta ha ripercorso parte della sua carriera. In particolare, l’attore romano ha parlato di un provino fatto con Spike Lee, celebre regista statunitense. "Mi permisi di controbattere. Io non sono capace di strillare e c’era questo personaggio durante il provino che doveva a un certo punto strillare. Io certe cose non le so fare, quindi mi sono raccontato che la rabbia di questo personaggio era ‘low profile’. Faccio il provino, male, e Spike, che è il motivo per cui amo il cinema mi fa ‘Puoi tirare un po’ su il momento in cui lui strilla?’. Io faccio ‘No veramente io ho pensato che questo personaggio ha una rabbia…’. Lui mi ha guardato un po’ così e si è girato verso la direttrice della casting come a dire ‘questo lo hai chiamato tu?’", ha confidato agli astanti. "Non solo, per la vergogna ho pure fatto la figura dello str***o", ha aggiunto tra le risate generali.
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"A Castiglione per l’amore che nutro per Giovanni"
A invitare Mastandrea a Castiglione della Pescaia è stato il direttore artistico della Festa del cinema, Giovanni Veronesi, che aveva diretto l’attore romano in Viola bacia tutti nel 1998, pellicola girata in parte proprio in Maremma. "Se stasera sono qui, è perchè voglio talmente bene a Giovanni, e non lo dico per farglielo pesare, che per me l’incontro potrebbe già essersi concluso qui", ha detto poco dopo essersi accomodato sul palco, suscitando immediatamente le risate del pubblico e dello stesso Veronesi.
Dal pubblico sono arrivate anche alcune domande, tra cui una molto interessante sul finale: perchè Mastandrea non ha mai recitato in Romanzo Criminale? L’attore ha confidato di aver guardato a quella storia molto prima che diventasse un successo del cinema e della televisione italiana: "Avevo provato a comprare i diritti perchè la storia era importante", ha raccontato. "Ma non ci sono riuscito. Poi qualcuno mi aveva detto che sarei stato tra gli attori… avete visto tutti come è andata".
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