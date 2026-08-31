Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

"Il mio provino con Spike Lee? Un disastro": Valerio Mastandrea e le sliding door di una carriera infinita

Ospite alla Festa del Cinema di Mare di Castiglione della Pescaia, l'attore romano ha ripercorso la sua carriera, ricordando diversi aneddoti divertenti

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Per oltre un’ora Valerio Mastandrea ha intrattenuto la folla di spettatori alla Festa del Cinema di Mare Di Castiglione della Pescaia, ripercorrendo la sua lunghissima carriera fatta anche di aneddoti curiosi e divertenti. Ospite della giornata, l’attore romano ha regalato diverse perle, tra cui quella riguardante un vecchio provino con il regista Spike Lee, andato in maniera drammatica. "Un disastro su tutta la linea", ha rammentato.

"Un disastro su tutta la linea, spero un giorno di potergli chiedere scusa": Valerio Mastandrea ricorda il provino con Spike Lee

"È un mio grande cruccio, spero un giorno di potergli chiedere scusa", ha raccontato Valerio Mastandrea in occasione della sua ospitata alla Festa del cinema di mare di Castiglione della Pescaia, in cui per un’oretta ha ripercorso parte della sua carriera. In particolare, l’attore romano ha parlato di un provino fatto con Spike Lee, celebre regista statunitense. "Mi permisi di controbattere. Io non sono capace di strillare e c’era questo personaggio durante il provino che doveva a un certo punto strillare. Io certe cose non le so fare, quindi mi sono raccontato che la rabbia di questo personaggio era ‘low profile’. Faccio il provino, male, e Spike, che è il motivo per cui amo il cinema mi fa ‘Puoi tirare un po’ su il momento in cui lui strilla?’. Io faccio ‘No veramente io ho pensato che questo personaggio ha una rabbia…’. Lui mi ha guardato un po’ così e si è girato verso la direttrice della casting come a dire ‘questo lo hai chiamato tu?’", ha confidato agli astanti. "Non solo, per la vergogna ho pure fatto la figura dello str***o", ha aggiunto tra le risate generali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"A Castiglione per l’amore che nutro per Giovanni"

A invitare Mastandrea a Castiglione della Pescaia è stato il direttore artistico della Festa del cinema, Giovanni Veronesi, che aveva diretto l’attore romano in Viola bacia tutti nel 1998, pellicola girata in parte proprio in Maremma. "Se stasera sono qui, è perchè voglio talmente bene a Giovanni, e non lo dico per farglielo pesare, che per me l’incontro potrebbe già essersi concluso qui", ha detto poco dopo essersi accomodato sul palco, suscitando immediatamente le risate del pubblico e dello stesso Veronesi.

Dal pubblico sono arrivate anche alcune domande, tra cui una molto interessante sul finale: perchè Mastandrea non ha mai recitato in Romanzo Criminale? L’attore ha confidato di aver guardato a quella storia molto prima che diventasse un successo del cinema e della televisione italiana: "Avevo provato a comprare i diritti perchè la storia era importante", ha raccontato. "Ma non ci sono riuscito. Poi qualcuno mi aveva detto che sarei stato tra gli attori… avete visto tutti come è andata".

Potrebbe interessarti anche

Valerio Mastandrea è il padre di Luca Varani nel film La Città dei Vivi

Valerio Mastandrea affronta il lutto più drammatico al cinema: è un padre distrutto nella tragica storia vera che ha sconvolto l'Italia

L'attore torna al cinema in uno dei suoi ruoli più complessi: sarà infatti il padre ...
Il cinema italiano conquista Toronto: da Anna Foglietta a Valerio Mastandrea, i 5 film protagonisti del Festival canadese

Il cinema italiano conquista Toronto: da Anna Foglietta a Valerio Mastandrea, i 5 film protagonisti del Festival canadese

Cinque film e nove coproduzioni portano il cinema italiano al Toronto International ...
Valerio Mastandrea conquista il suo primo Nastro d'Argento e lancia un appello ai giovani sul cinema

Valerio Mastandrea festeggia il primo Nastro d’Argento con un appello ai giovani, ma è un’altra la battaglia che vuole vincere

L'attore romano conquista il suo primo Nastro d'Argento da protagonista e lancia un ...
Venezia 2026 Mostra Cinema, la guida completa: appuntamenti, eventi, party e star attese sul red carpet tra cui Clooney e Golino

Venezia 2026, il Lido si illumina di stelle: Clooney, Moretti e Golino. La guida completa con red carpet, party e appuntamenti per non perdervi nulla

Dal 2 al 12 settembre il Lido torna capitale del cinema: film in gara, grandi ritorn...
Emanuela Fanelli unica alla Mostra del Cinema di Venezia: la sua Peccato è la sola serie in programma

Emanuela Fanelli unica alla Mostra del Cinema di Venezia: Peccato è la sola serie in programma

L'ex co-conduttrice di Una Pezza di Lundini presenta lo show diretto da Valerio Vest...
Locarno 2026,l'Italia 'schiera' Monica Bellucci e Ornella Muti

Locarno 2026, l'Italia cala il suo triplete: Monica Bellucci, Ornella Muti e Valerio Mastandrea 'intoccabili'. Le sorprese del Festival

Presentata la selezione di Locarno 79: Piazza Grande accoglie Valerio Mastandrea e O...
Barbora Bobulova - Immaturi

La star di Immaturi ha vinto il premio più importante del cinema italiano, ma quasi nessuno se lo ricorda

Prima dei riconoscimenti, del successo di Immaturi e della serie Portobello, la carr...
Giorgia - Scordato

La prima volta di Giorgia è con Rocco Papaleo: quanti “no” prima di Scordato, da La Piovra a Pieraccioni

Dopo i 50 anni la cantante si rimette in gioco tra Sanremo, X Factor e il cinema, ac...
Scott Eastwood - Overdrive

Scott Eastwood, perché per anni non ha usato il cognome del padre Clint: la scelta che gli ha cambiato la carriera

In Overdrive recita con il cognome Eastwood, ma agli inizi era Scott Reeves. Una sce...

Personaggi

Bad Bunny

Bad Bunny
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro
Valentina Cenni

Valentina Cenni
Valeria Angione

Valeria Angione

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963