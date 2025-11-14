Valerio Mastandrea incarna il pericolo in questa storia mozzafiato su Prime Video: non potete perderla Su Prime Video c'è un thriller intenso da non perdere: diretto da Sollima e con Valerio Mastandrea, è il capitolo finale della "trilogia della Roma Criminale".

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Prime Video non delude mai le aspettative dei suoi utenti e aggiorna spesso il suo vasto catalogo, aggiungendo nuovi titoli. Tra questi, ne spicca uno in particolare di cui vogliamo parlarvi oggi. Si tratta di un film thriller, misto tra noir e drammatico, diretto da Stefano Sollima e che vanta tra i protagonisti anche Valerio Mastandrea. La pellicola, inoltre, è il capitolo conclusivo della cosiddetta "trilogia della Roma criminale" (dopo ACAB – All Cops Are Bastards e Suburra). Vediamo insieme tutti i dettagli.

Valerio Mastandrea è un ex malavitoso nel film Adagio

Ebbene sì, oggi vogliamo parlarvi del film Adagio, del 2023, diretto da Stefano Sollima e che vanta anche la presenza di Valerio Mastandrea tra gli attori. Manuel, un ragazzo di 16 anni che cerca di godersi la vita mentre si prende cura del padre anziano, viene un giorno ricattato: gli viene chiesto di fotografare un uomo misterioso durante un party. Capendo di essere stato ingannato, Manuel fugge, attirando l’attenzione di ricattatori spietati determinati a eliminarlo come testimone scomodo. Rendendosi conto di essere coinvolto in qualcosa di molto più grande di lui, Manuel è costretto a chiedere protezione a due vecchie conoscenze del padre, ex criminali. Al centro del film vi sono diversi temi come, redenzione, peso del passato e sopravvivenza in una Roma corrotta e tormentata da incendi, blackout e caos morale. La storia non si concentra su azioni criminali specifiche, ma sulla relazione tra tre anziani ex criminali (mostrate un po’ come una sorta di leggende della malavita) e Manuel, un ragazzo di 16 anni vittima di ricatto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Polniuman, interpretato da Valerio Mastandrea, funge da ‘ponte’ tra passato e presente: cieco ma saggio, rappresenta la "cecità interiore" e guida Manuel quando cerca protezione, mettendo in luce solidarietà, riscatto e affetto oltre le trasgressioni passate.

Il cast completo del film

Oltre a Valerio Mastandrea, nel cast del film Adagio, troviamo anche:

Pierfrancesco Favino è Cammello, appena uscito di prigione;

Toni Servillo è Daytona, in declino e afflitto da demenza;

Adriano Giannini è Vasco, il maresciallo corrotto;

Gianmarco Franchini è Manuel;

Francesco Di Leva è Bruno;

Lorenzo Adorni e Silvia Salvatori ricoprono ruoli minori.

Curiosità sul film e dove vedere Adagio in streaming

Vi sono diverse curiosità che riguardano questo film e, adesso, ve le sveliamo:

Location

Le riprese di Adagio hanno avuto luogo in luoghi simbolici di Roma, come la stazione Tiburtina e Piazza del Gesù, e nel quartiere periferico di Tor Tre Teste. Nella stazione Tiburtina sono state girate scene complesse e, sono state coinvolte comparse coordinando le riprese con il traffico dei treni.

Scenografia

La scenografia privilegia location reali piuttosto che set artificiali. Solo pochi elementi sono stati costruiti, come la casa sulla terrazza di Polniuman e l’esterno di un altro edificio. Questa scelta rende la Roma mostrata nel film autentica e parte integrante della narrazione.

Riconoscimenti

Il film è stato presentato in concorso all’80° Mostra di Venezia e ha vinto il David di Donatello per la miglior colonna sonora dei Subsonica.

Chiusura di una trilogia criminale

Adagio chiude la trilogia di Sollima sulla Roma criminale, iniziata con ACAB (2012) e proseguita con Suburra (2015), offrendo una conclusione piuttosto intima sul declino della malavita romana.

Subsonica come colonna sonora

In Adagio, la colonna sonora dei Subsonica unisce elementi orchestrali e sperimentali (basso, batteria e voce trattata come strumento) per esprimere le emozioni forti che emergono dal film.

Trovate la pellicola Adagio in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Potrebbe interessarti anche