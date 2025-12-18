Valerio Mastandrea insuperabile e ispirato: in questo film su RaiPlay racconta il nostro presente
L'attore romano veste i panni di un astuto villano pronto a usare l'astuzia per guidare i suoi pari contro il nuovo tiranno
Spesso, per comprendere il presente occorre guardare al passato. Lo ha capito bene Francesco Lagi, che al Festival di Locarno 2022 presenta un film proprio con quest’idea, con protagonisti Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea e che potete trovare in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay. Lagi, dopo Quasi Natale, guida un altro cast corale, un’improbabile armata quasi di brancaloniana memoria attraverso le piane brulle del basso Lazio. Un film che balla sul confine sottile tra commedia e dramma, adattamento del romanzo di Luigi Malerba.
Di cosa parla Il Pataffio con Valerio Mastandrea in streaming su RaiPlay
L’ex stalliere Berlocchio (Musella) sposa la figlia del Re di Montecacchione, Donna Bernarda (Viviana Cangiano) e deve recarsi a prendere possesso del suo nuovo feudo, Tripalle. Al posto degli agi e dell’abbondanza auspicata, però, troverà un castello semidiroccato e un manipolo di villani guidati da Migone (Mastandrea) che lottano per sbarcare il lunario.
Una strizzata d’occhio ai Monty Python
Le ispirazioni scelte da Lagi sono abbastanza palesi, dai Monty Python fino alla già citata Armata Brancaleone. L’operazione del regista fiorentino è quantomai azzeccata, poiché riesce a non cadere nella pedissequa imitazione o nell’idealizzazione. La bussola principale è il romanzo omonimo di Luigi Malerba, uscito nel 1978 e di cui il film si fa adattamento tutto sommato fedele. Le uniche deviazioni narrative avvengono per volontà di arricchire la trama con uno scavo più approfondito dei personaggi o con ganci al presente che attualizzano un’opera caratterizzata dall’aspra satira dei costumi con gustose trovate.
A rimanere impresse nella mente dello spettatore, sono le diverse interpretazioni del nutrito cast. Alcune più caricaturali, altre più calibrate, ma tutte funzionali alla trama. Valerio Mastandrea e il suo Migone sono il vero contraltare del Berlocchio di Lino Musella. Mastandrea non ha bisogno di particolari sforzi per risultare credibile nel ruolo, attingendo dalla sua scanzonata malinconia: un villano tormentato dalla fame, ma pronto a usare l’astuzia per guidare i suoi pari contro il nuovo tiranno. Giorgio Tirabassi è Belcapo, consigliere di Berlocchio rassegnato a seguire le idee del suo capo. Alessandro Gassmann, invece, veste i panni di un frate più interessato ai piaceri della carne che a quelli dello spirito.
Dove vedere Il Pataffio in streaming
Se siete incuriositi dalle buffe e tragicomiche vicende di Berlocchio e Migone, trovate Il Pataffio con Valerio Mastandrea in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.
