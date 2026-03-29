Valeria Marini, è finita con il fidanzato: "Non era amore puro, l'ho capito da una richiesta". Cosa pretendeva La rivelazione ospite da Monica Setta a Storie al Bivio, poi la chiusura del caso Nino Frassica

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Valeria Marini è di nuovo single. Solo poco tempo fa la showgirl, ex star del Bagaglino aveva confessato di essersi di nuovo innamorata, dopo diverso tempo, e di vivere una relazione che finalmente la faceva sentire serena e felice.

Valeria Marini tra la fine di un amore e l’attesa delle scuse di Nino Frassica

Una relazione di cui l’altra metà è rimasta coperta dal mistero, anche se molti indizi e diversi avvistamenti sospetti portavano al nome di Cristian Grimaldi, che i siti gossippari descrivono come "giovane imprenditore" e pure "noto negli ambienti mondani", ma di cui non si trova praticamente alcun riscontro in rete.

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Questo nome comunque è stato appioppato dai rumors a Valeria Marini che da parte sua ha voluto tenere il più stretto riserbo sull’identità del compagno con cui si sarebbe riaperta dopo parecchio tempo, all’amore.

Tutto da declinare al passato comunque, stando a quello che ha dichiarato la stessa showgirl ospite del salotto di Monica Setta, Donne al Bivio dove ha detto a chiare lettere che, chiunque fosse il suo partner di cui si vociferava nelle ultime settimane, è da considerarsi già un capitolo chiuso.

"Mi sembrava di essere davvero innamorata" ha detto, con un filo di malinconia nella voce Valeria Marini, prima di svelare il motivo del naufragio di questa nuova frequentazione: "Mi chiedeva di scegliere tra il mio lavoro e lui", ha confessato. "A quel punto ho capito che non era amore puro".

E insomma, la showgirl aveva dunque tutti i motivi per giustificare quella leggera nota malinconica che non l’abbandona nemmeno quando parla con una certa disillusione della sua vita privata e dei rapporti sentimentali più in generale: "Ho sofferto troppo", ha svelato Valeria Marini, "L’amore mi fa ancora paura" e poi si è spiegata meglio: "Temo di essere ingannata più che tradita".

Durante la conversazione nel salotto televisivo di Rai Due, parlando con la padrona di casa Monica Setta, la showgirl ha anche avuto modo di chiarire un altro dispiacere recente, quello dell’ormai famosa parodia di Nino Frassica durante la serata finale del Festival di Sanremo, per cui Valeria Marini si aspettava delle scuse: "Mi sono sentita offesa", ha detto, ribadendo che ancora non ha mai ricevuto quelle famose scuse. "Ha continuato a scherzare, fingendo di scusarsi con un’altra persona, Valeria Golino".

Alla fine decide lei di mettere un punto alla querelle che si trascina ormai da oltre un mese: "Ho deciso di fare io il primo passo. Lo perdono ufficialmente. È talmente simpatico che non riesco a tenergli il muso". Il caso è chiuso.

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