Grande Fratello: Selvaggia Lucarelli demolisce Valeria Marini, ma è il complimento migliore che potesse farle (e che la rende unica)
Selvaggia Lucarelli punge Valeria Marini sul talento al Grande Fratello Vip, ma quella che sembra una stroncatura nasconde una verità sul personaggio e sulla sua capacità di restare un'icona pop dopo trent'anni
Valeria Marini torna al centro della scena e, ancora una volta, basta il suo nome per accendere la discussione. Al Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha pronunciato parole apparentemente spietate sul suo conto, mettendo in dubbio il suo talento artistico. Eppure, dentro quella provocazione, si nasconde forse una delle definizioni più azzeccate della showgirl. Dopo trent’anni di televisione la domanda non è più soltanto cosa sappia fare Valeria Marini, ma come abbia fatto a trasformare se stessa in un personaggio impossibile da confondere.
Il talento di essere Valeria Marini
La sua carriera dimostra che per diventare un’icona pop non è necessariamente indispensabile essere il migliore cantante, ballerino o attore in circolazione. A volte serve qualcosa di molto più sfuggente: un’identità riconoscibile, un linguaggio proprio e la capacità di restare impressi nell’immaginario collettivo. Ed è proprio qui che la frase di Selvaggia Lucarelli diventa molto più interessante di una semplice stroncatura.
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