Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Valeria Marini rifà “9 settimane e mezzo” insieme a Sara Tommasi: nel video spunta anche l’ex volto di Temptation Island

La popolare showgirl torna alla ribalta con il video musicale dedicato al film cult. Presenti anche Sara Tommasi e un ex volto di Temptation Island

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Valeria Marini
IPA

Valeria Marini torna prepotentenmente alla ribalta (a modo suo) e accende i riflettori con "Divina", il nuovo singolo accompagnato da un videoclip che richiama apertamente uno dei film simbolo degli anni ’80: 9 settimane e ½. La showgirl romana ha scelto di ricreare le atmosfere sensuali e glamour della storica pellicola interpretata da Kim Basinger e Mickey Rourke e diretta da Adrian Lyne, trasformando il video in un omaggio dichiarato al cult cinematografico.

Valeria Marini, il video omaggio al film cult infiamma i fan

Per il progetto musicale, Valeria Marini ha voluto accanto a sé Marco Raffaelli, volto già conosciuto dal pubblico Mediaset per la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island. Nel videoclip del brano, Raffaelli interpreta il ruolo ispirato al personaggio reso celebre da Mickey Rourke. "Nel video di Divina interpreto il personaggio di Mickey Rourke in 9 settimane e ½: quell’aria un po’ imbarazzata, divertita e presa alla sprovvista, ovviamente senza la pretesa di essere all’altezza di un cult del genere… però ci abbiamo provato", ha scritto il protagonista maschile su Instagram raccontando l’esperienza divertente sul set. Nel video non mancano tutti gli elementi che da sempre caratterizzano l’immagine della showgirl: abiti scintillanti, accessori vistosi, dettagli dorati e look iper glamour. Un’estetica perfettamente riconoscibile che Valeria Marini ha trasformato ancora una volta nel tratto distintivo del progetto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Qualche giorno prima dell’uscita del videoclip musicale, l’atmosfera era stata anticipata anche da alcune indiscrezioni sullo stile scelto per il video: "Adesso attendiamo il video musicale, dove vedremo la nostra diva con il suo immancabile baciamano dorato, gli abitini glitterati, i sandali gioiello, la piega perfetta, le sue iconiche calze stellate e il maxi ciondolo a cuore tempestato di brillanti". E alla fine, il risultato ha rispettato completamente le aspettative. Tra glitter, lustrini e accessori scintillanti, "Divina" si presenta come un concentrato puro dell’universo estetico di Valeria Marini, tra richiami anni ’80 e stile inconfondibile. Altra chicca, per gli appasionati social, è la presenza di Sara Tommasi nel video del brano, che ha registrato un cameo nei panni della segretaria di Valeria Marini. La Tommasi e la Marini sono anche colleghe nella nuova avventura musicale, infatti, anche la showgirl umbra ha recentemente lanciato il suo singolo estivo, intitolato Pazza Estate. Il nuovo progetto della celebre soubrette, nel frattempo, sta già facendo molto discutere online tra commenti ironici, nostalgia anni Ottanta e fan entusiasti dell’estetica volutamente eccessiva scelta dalla Marini. Che piaccia o meno, Valeria Marini fa sempre parlare di se e questo è il principale obiettivo per chi fa questo mestiere, soprattutto ai giorni nostri.

Potrebbe interessarti anche

Valeria Marini e Sara Tommasi

A Valeria Marini non basta il GF Vip, esce il suo singolo 'Divina'. E ‘assume’ Sara Tommasi come assistente

Tra canzoni, iconicità e seconde possibilità, il nuovo progetto di Valeria Marini ri...
Paola Caruso Ilary Blasi

Grande Fratello Vip (28 aprile): Paola Caruso fuori tra lacrime e accuse, anche Valeria Marini va via. Nomination col trucco: chi è al televoto

La 13esima puntata del Grande Fratello Vip, in onda martedì 28 aprile 2026, è stata ...
Valeria Marini

Grande Fratello Vip, Valeria Marini si sente male e rimette: "È stata la mela". I gieffini la isolano, si teme un virus

Dalla nausea improvvisa all’ipotesi virus, passando per la “teoria della mela”: la n...
Bella Thorne - Saint Clare

Bella Thorne, Saint Clare segna la sua rinascita dopo la fine della storia con Benji

Dalla relazione aperta di lei alla spirale autodistruttiva di lui: ecco come Bella h...
grande fratello vip pagelle puntata 28 aprile 2026

Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi (8) perfida e amata (anche da Bastian), Lucarelli chirurgica (7). Ma la star è Valeria Marini (9)

I concorrenti promossi e bocciati della puntata del Grande Fratello Vip del 28 april...
valeria marini

Valeria Marini, è finita con il fidanzato: "Non era amore puro, l'ho capito da una richiesta". Cosa pretendeva

La rivelazione ospite da Monica Setta a Storie al Bivio, poi la chiusura del caso Ni...
Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip (15 maggio): Francesca Manzini eliminata, Annalisa irrompe in Casa. Nomination di fuoco: chi sono i finalisti

Il riassunto della semifinale del Grande Fratello Vip: finalisti ed eliminato della ...
Nino Frassica - Valeria Marini

Nino Frassica e le ‘finte’ scuse a Valeria Marini a Che tempo che fa: “Lo faccio pubblicamente”, ma la stoccata è ancora peggio

Ospite a Che Tempo Che Fa, il comico ha deciso di prendersi un momento per chiedere ...
Ilary Blasi - Grande Fratello VIP

Grande Fratello Vip, anticipazioni: con Valeria Marini cambia tutto, le leader contro Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera

Oggi martedì 28 aprile 2026 va in onda la 13esima puntata del reality show condotto ...

Pasta Garofalo

Carboidrati e sport

Ecco i miti da sfatare

LEGGI

Personaggi

Valeria Marini

Valeria Marini
Lorenzo Cherubini - Jovanotti

Lorenzo Cherubini (Jovanotti)
Valeria Mazza

Valeria Mazza
La nuotatrice Federica Pellegrini

Federica Pellegrini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963