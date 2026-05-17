Valeria Marini rifà “9 settimane e mezzo” insieme a Sara Tommasi: nel video spunta anche l’ex volto di Temptation Island La popolare showgirl torna alla ribalta con il video musicale dedicato al film cult. Presenti anche Sara Tommasi e un ex volto di Temptation Island

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Valeria Marini torna prepotentenmente alla ribalta (a modo suo) e accende i riflettori con "Divina", il nuovo singolo accompagnato da un videoclip che richiama apertamente uno dei film simbolo degli anni ’80: 9 settimane e ½. La showgirl romana ha scelto di ricreare le atmosfere sensuali e glamour della storica pellicola interpretata da Kim Basinger e Mickey Rourke e diretta da Adrian Lyne, trasformando il video in un omaggio dichiarato al cult cinematografico.

Valeria Marini, il video omaggio al film cult infiamma i fan

Per il progetto musicale, Valeria Marini ha voluto accanto a sé Marco Raffaelli, volto già conosciuto dal pubblico Mediaset per la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island. Nel videoclip del brano, Raffaelli interpreta il ruolo ispirato al personaggio reso celebre da Mickey Rourke. "Nel video di Divina interpreto il personaggio di Mickey Rourke in 9 settimane e ½: quell’aria un po’ imbarazzata, divertita e presa alla sprovvista, ovviamente senza la pretesa di essere all’altezza di un cult del genere… però ci abbiamo provato", ha scritto il protagonista maschile su Instagram raccontando l’esperienza divertente sul set. Nel video non mancano tutti gli elementi che da sempre caratterizzano l’immagine della showgirl: abiti scintillanti, accessori vistosi, dettagli dorati e look iper glamour. Un’estetica perfettamente riconoscibile che Valeria Marini ha trasformato ancora una volta nel tratto distintivo del progetto.

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Qualche giorno prima dell’uscita del videoclip musicale, l’atmosfera era stata anticipata anche da alcune indiscrezioni sullo stile scelto per il video: "Adesso attendiamo il video musicale, dove vedremo la nostra diva con il suo immancabile baciamano dorato, gli abitini glitterati, i sandali gioiello, la piega perfetta, le sue iconiche calze stellate e il maxi ciondolo a cuore tempestato di brillanti". E alla fine, il risultato ha rispettato completamente le aspettative. Tra glitter, lustrini e accessori scintillanti, "Divina" si presenta come un concentrato puro dell’universo estetico di Valeria Marini, tra richiami anni ’80 e stile inconfondibile. Altra chicca, per gli appasionati social, è la presenza di Sara Tommasi nel video del brano, che ha registrato un cameo nei panni della segretaria di Valeria Marini. La Tommasi e la Marini sono anche colleghe nella nuova avventura musicale, infatti, anche la showgirl umbra ha recentemente lanciato il suo singolo estivo, intitolato Pazza Estate. Il nuovo progetto della celebre soubrette, nel frattempo, sta già facendo molto discutere online tra commenti ironici, nostalgia anni Ottanta e fan entusiasti dell’estetica volutamente eccessiva scelta dalla Marini. Che piaccia o meno, Valeria Marini fa sempre parlare di se e questo è il principale obiettivo per chi fa questo mestiere, soprattutto ai giorni nostri.

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