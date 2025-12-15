Valeria Marini chiude la porta in faccia a Diaco: “Non mi hai trattata benissimo”. Cos’è successo Nella puntata di oggi di BellaMà, la showgirl è tornata a scagliarsi contro il conduttore del programma. Tutto era partito da un annuncio in diretta lo scorso 8 dicembre.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Valeria Marini ha chiuso la sua esperienza a BellaMà tra le polemiche, dopo l’ennesimo confronto acceso con il conduttore Pierluigi Diaco. Già la scorsa settimana, nella puntata dell’8 dicembre, la showgirl si era scagliata contro Diaco accusandolo di aver messo fine alla sua rubrica "La posta stellare". Oggi ha rincarato la dose, ma ha scatenato la reazione infuocata del padrone di casa. Che ha puntato il dito contro Valeria tacciandola di scarsa onestà davanti al pubblico. Ecco in dettaglio che cosa è successo.

Valeria Marini, lo scontro con Pierluigi Diaco dopo le polemiche

Tutto è partito dalla puntata di BellaMà dell’8 dicembre, quando Diaco ha annunciato l’imminente fine della rubrica condotta da Valeria Marini. In quel momento, la showgirl è intervenuta a gamba tesa: "Lo hai deciso tu…La vedrete sui miei social…". Ma Diaco ha ribadito immediatamente con forza: "Il nostro rapporto contrattuale era finito…Non vorrei fare polemica". La polemica, però, c’è stata eccome, e nella puntata di oggi proprio Valeria Marini ha deciso di tornare all’attacco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rivolgendosi sempre a Diaco, la showgirl lo ha accusato senza mezzi termini: "Non mi hai trattata benissimo l’altra settimana". E ancora una volta il conduttore del programma non si è sottratto allo scontro: "Perché non ti ho trattato benissimo? Cosa non va? Il tuo contratto Valeria è finito a settembre e finiva a dicembre…Si o no? Racconta la verità". "La verità è che il mio contratto è con il pubblico", ha replicato sorniona la Marini. Ma Diaco non è arretrato di un millimetro: "Non è vero…No, finiva o no il contratto a dicembre? Dì la verità…Perché non dici la verità? Sapevi che questa tua esperienza sarebbe terminata il 15 dicembre".

Il saluto di Valeria Marini e le accuse di Diaco

Poco dopo, Valeria Marini ha deciso di leggere una lunga lettera di commiato al pubblico. Ma appena conclusa la lettura è riscoppiato il pandemonio. "Se non dici la verità non faremo mai più pace", ha ribadito Diaco, "il pubblico, visto che hai montato una polemica inutile, merita la verità". A sua volta, la Marini ha spiegato che non si aspettava di essere congedata in quel modo settimana scorsa. Ma il conduttore non si è lasciato intenerire dalle sue parole: "La verità è che sei una grande bugiarda…Sapevi che era l’ultima puntata". Lo scontro si poi è concluso con l’ultima ‘fiammata’ di Valeria: "Non te lo permetto…Non puoi dirlo, se no dico che sei falso". E infine Diaco si è arreso e ha proseguito con il resto del programma.

Potrebbe interessarti anche