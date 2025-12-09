Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Valeria Marini scaricata da Diaco in diretta Tv a BellaMà: “Contratto finito”. Lei polemizza: "Non è vero"

Scontro in diretta tra il conduttore e la showgirl a Bellamà: la chiusura della “posta stellare” accende la puntata dell'8 dicembre su Rai 2.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Puntata dell’Immacolata ad alta tensione a BellaMà. Il programma del pomeriggio di Rai 2 ieri ha ospitato un inaspettato siparietto polemico tra il conduttore Pierluigi Diaco e la showgirl Valeria Marini. Quest’ultima, nelle ultime due stagioni, ha curato una rubrica settimanale fissa nella trasmissione, la "posta stellare", la cui durata però sta per giungere al capolinea perché il contratto di collaborazione è in scadenza. Diaco lo ha annunciato agli spettatori nella diretta di ieri, beccandosi la replica piccata della Marini. Ne è nato un botta e risposta polemico, diventato subito virale sul web.

Pierluigi Diaco chiude la "posta stellare" di Valeria Marini: tensione in diretta a BellaMà

Come tutti gli show in diretta del palinsesto Rai, anche ieri pomeriggio BellaMà è andato regolarmente in onda nonostante il giorno festivo. La giornata di festa, però, non è bastata a garantire un clima di serenità in studio, perché la puntata ha ospitato un momento di tensione imprevisto. Tutto è iniziato quando Diaco – come ogni lunedì – ha accolto Valeria Marini per il consueto angolo della "posta stellare", il segmento settimanale in cui la showgirl legge e risponde alle lettere degli spettatori, fornendo consigli di ogni tipo. Ma stavolta Diaco, prima di lasciarle la parola, ha fatto una comunicazione al pubblico:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Vi annuncio che lunedì prossimo ci sarà l’ultima volta della Posta del Cuore di Valeria Marini"

La Marini, nota per il suo carattere senza filtri, ha colto la palla al balzo: "Sì, l’hai deciso tu", ha risposto piccata. Quindi ha rilanciato, annunciando che — seppur "tagliata" dal programma di Rai 2 — la rubrica continuerà altrove:

"La vedrete prossimamente sui miei social. Eh, beh, io sono una persona molto sincera e dico sempre quello che penso. Voi potrete seguirmi sui miei profili social e poi farò anche un altro annuncio"

Diaco: "Contratto finito", ma Valeria Marini non ci sta

Diaco ha provato a glissare, ribadendo le motivazioni e assumendosi la responsabilità della scelta: "Il nostro rapporto contrattuale era finito, Valeria: non voglio fare polemica in giorni come questo, è inelegante. Comunque sì, ho deciso io". "Io non voglio fare polemica, non ho mai fatto mezza polemica", ha ribattuto la 58enne romana, tornando poi sulla paternità della decisione e smentendo il conduttore: "Ma non è vero, dai, l’ho deciso io".

Successivamente, Diaco l’ha invitata a partecipare per l’ultima volta alla puntata di lunedì prossimo (data indicata come 15 dicembre, presumibilmente un refuso): "Io ti auguro il meglio, la prossima settimana sarai con noi, se lo vorrai". "Se lo vorrò? In che senso? Io ti ho sempre detto di sì, sono molto felice di essere qui. Comunque io consiglio a tutti di andare a Medjugorje o a Lourdes: aiuta a ritrovare la giusta via e dà la forza per superare tutto", ha risposto la Marini. La showgirl ha perfino proposto di creare un nuovo spazio al posto della posta stellare, ma Diaco ha liquidato l’idea con un laconico: "Noi improvvisiamo".

Pierluigi Diaco, conduttore di Bellamà
Pierluigi Diaco, conduttore di Bellamà

Potrebbe interessarti anche

Pierluigi Diaco - BellaMa'

BellaMa’, la Rai ferma anche Pierluigi Diaco (due volte): programmazione stravolta. Cosa sta succedendo

Oggi martedì 16 settembre 2025 e giovedì 18 settembre lo show di Rai 2 non andrà in ...
Rai - BellaMa - Ore 14 - Freeze

Rai, cala la mannaia dopo numeri da incubo in prime time: un ‘big’ viene cancellato. Chi è

Cattive notizie per Pierluigi Diaco, la Rai ha deciso di cancellare Bellamà di Sera ...
Mlo Infante e Diaco, caos in diretta su Rai 2 a Ore 14

Milo Infante interrotto da Diaco durante Ore 14: “Ci ha rubato 3 minuti”, caos in diretta su Rai 2

Pomeriggio movimentato su Rai2: un problema tecnico a Ore 14 costringe Milo Infante ...
Tiberio Timperi - Pierluigi Diaco

“Tiberio Timperi fa agitare Pierluigi Diaco”, scintille tra big in Rai: colpa di un nuovo programma

Un nuovo progetto televisivo del buon Timperi sembrerebbe aver messo in ansia il con...
Rosario Fiorello

Fiorello show a La Pennicanza, 'Sinner' ringrazia Gianni Morandi. Poi la stoccata velenosissima

Nella puntata di oggi, lunedì 17 novembre, il conduttore Rai si è preso gioco di Fra...
Iva Zanicchi

La Rai si riprende Iva Zanicchi (grazie a Pierluigi Diaco): la reazione di Mediaset. Cosa farà

La cantante è pronta a fare il suo ritorno nella tv di Stato e a sbarcare nel prime ...
Milo Infante Ore 14

Ore 14, Milo Infante cancellato (ancora) dalla Rai: perché salta la puntata di oggi 14 novembre

Anche oggi il rotocalco del daytime pomeridiano di Rai 2 salterà l’appuntamento per ...
Pierluigi Diaco - Caterina Balivo

Pierluigi Diaco scalpita e punta (ancora) al posto di Caterina Balivo: “È guerra di nervi in Rai”

Stando alle ultime voci il conduttore di BellaMa’ potrebbe traslocare e ‘prendersi’ ...
Ascolti 21 settembre 2025

Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco, De Martino a caccia di Scotti

La nuova serie Rai Balene vince col 19,4% di share, bene La Notte nel Cuore, Domenic...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Nancy Brilli

Nancy Brilli
Benedetta Rinaldo

Benedetta Rinaldi
Paolo Sottocorona

Paolo Sottocorona
Rossella Erra

Rossella Erra

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963