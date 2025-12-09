Valeria Marini scaricata da Diaco in diretta Tv a BellaMà: “Contratto finito”. Lei polemizza: "Non è vero" Scontro in diretta tra il conduttore e la showgirl a Bellamà: la chiusura della “posta stellare” accende la puntata dell'8 dicembre su Rai 2.

Puntata dell’Immacolata ad alta tensione a BellaMà. Il programma del pomeriggio di Rai 2 ieri ha ospitato un inaspettato siparietto polemico tra il conduttore Pierluigi Diaco e la showgirl Valeria Marini. Quest’ultima, nelle ultime due stagioni, ha curato una rubrica settimanale fissa nella trasmissione, la "posta stellare", la cui durata però sta per giungere al capolinea perché il contratto di collaborazione è in scadenza. Diaco lo ha annunciato agli spettatori nella diretta di ieri, beccandosi la replica piccata della Marini. Ne è nato un botta e risposta polemico, diventato subito virale sul web.

Pierluigi Diaco chiude la "posta stellare" di Valeria Marini: tensione in diretta a BellaMà

Come tutti gli show in diretta del palinsesto Rai, anche ieri pomeriggio BellaMà è andato regolarmente in onda nonostante il giorno festivo. La giornata di festa, però, non è bastata a garantire un clima di serenità in studio, perché la puntata ha ospitato un momento di tensione imprevisto. Tutto è iniziato quando Diaco – come ogni lunedì – ha accolto Valeria Marini per il consueto angolo della "posta stellare", il segmento settimanale in cui la showgirl legge e risponde alle lettere degli spettatori, fornendo consigli di ogni tipo. Ma stavolta Diaco, prima di lasciarle la parola, ha fatto una comunicazione al pubblico:

"Vi annuncio che lunedì prossimo ci sarà l’ultima volta della Posta del Cuore di Valeria Marini"

La Marini, nota per il suo carattere senza filtri, ha colto la palla al balzo: "Sì, l’hai deciso tu", ha risposto piccata. Quindi ha rilanciato, annunciando che — seppur "tagliata" dal programma di Rai 2 — la rubrica continuerà altrove:

"La vedrete prossimamente sui miei social. Eh, beh, io sono una persona molto sincera e dico sempre quello che penso. Voi potrete seguirmi sui miei profili social e poi farò anche un altro annuncio"

Diaco: "Contratto finito", ma Valeria Marini non ci sta

Diaco ha provato a glissare, ribadendo le motivazioni e assumendosi la responsabilità della scelta: "Il nostro rapporto contrattuale era finito, Valeria: non voglio fare polemica in giorni come questo, è inelegante. Comunque sì, ho deciso io". "Io non voglio fare polemica, non ho mai fatto mezza polemica", ha ribattuto la 58enne romana, tornando poi sulla paternità della decisione e smentendo il conduttore: "Ma non è vero, dai, l’ho deciso io".

Successivamente, Diaco l’ha invitata a partecipare per l’ultima volta alla puntata di lunedì prossimo (data indicata come 15 dicembre, presumibilmente un refuso): "Io ti auguro il meglio, la prossima settimana sarai con noi, se lo vorrai". "Se lo vorrò? In che senso? Io ti ho sempre detto di sì, sono molto felice di essere qui. Comunque io consiglio a tutti di andare a Medjugorje o a Lourdes: aiuta a ritrovare la giusta via e dà la forza per superare tutto", ha risposto la Marini. La showgirl ha perfino proposto di creare un nuovo spazio al posto della posta stellare, ma Diaco ha liquidato l’idea con un laconico: "Noi improvvisiamo".

