Valeria Marini a Medjugorje per la mamma: "Solo un miracolo può salvarci", c'è anche Paolo Brosio
Madre e figlia non si parlano da due anni: ora la showgirl è volata in Bosnia per pregare nella speranza di riconciliarsi.
"Solo un miracolo può salvare il rapporto tra me e mia madre". Così Valeria Marini parla al settimanale Oggi raccontato di essersi recata in pellegrinaggio a Medjugorje per ritrovare un po’ di quella pace persa da quando i rapporti con la madre, Gianna Orrù, si sono bruscamente interrotti. Madre e figlia non si parlano da settembre del 2024, da quando la donna ha subito una grave truffa perdendo oltre 350mila euro in un investimento in bitcoin. Il grande dolore, la troppa esposizione mediatica, le accuse alle figlia di aver parlato di questo fatto in Tv, hanno contribuito a incrinare le cose tra loro in modo, pare, irrecuperabile. Valeria Marini, però, ci spera ancora di far pace, anzi, se lo augura più di ogni altra cosa: "A un certo punto non riuscivo ad alzarmi più dal letto. Mia madre è la mia vita, e ora non parla più con nessuno. Non si è neanche fatta viva dopo che, lo scorso dicembre, ho subìto un’aggressione sulle scale di casa mia: non mi ha chiamata, e questo mi ha distrutto", raccontava la showgirl a Vanity Fair lo scorso marzo.
Valeria Marini in pellegrinaggio per far pace con la mamma Gianna Orrù
Un pellegrinaggio a Medjugorje per "Recuperare quella serenità interiore perduta a seguito della rottura dei rapporti con l'amata madre". Queste le parole riportate da Oggi, nell'articolo che parla del viaggio di Valeria Marini per andare a trovare il luogo in Bosnia dove è apparsa la Madonna nel lontano 1981. Qui, la showgirl ha pregato perché il suo desiderio più grande si avveri, far pace con Gianna Orrù: "Solo un miracolo può salvare il rapporto tra me e mia madre", ha svelato commossa. Insieme a lei nel pellegrinaggio, anche Paolo Brosio, dedito ormai da anni a a raccogliere fondi per opere di bene nel paesino bosniaco. Insieme, i due, si sono recati più volte nella chiesa di San Giacomo, con la speranza che le preghiere portino di nuovo serenità nella vita di madre e figlia, visto che i tanti tentativi di riconciliazione fatti finora, anche in Tv, non sono serviti.
