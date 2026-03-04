Valeria Marini in lacrime e offesa da Nino Frassica: “Ci sono rimasta malissimo”. Lo sfogo da Caterina Balivo
La showgirl ha raccontato di non avere digerito la battuta del comico sulle sue labbra al Festival di Sanremo di Carlo Conti: cosa ha detto a La Volta Buona
Valeria Marini si sfoga. Ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi mercoledì 4 marzo 2026 a La Volta Buona, infatti, la showgirl ha raccontato di essere rimasta ferita dalle parole di Nino Frassica a Sanremo 2026. La battuta del comico sulle sue labbra che ha fatto ridere il teatro Ariston in occasione della quarta serata del Festival di Carlo Conti non è affatto andata giù a Valeria, che ha rivelato di essere arrivata alle lacrime. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
La Volta Buona, Valeria Marini contro Nino Frassica a Sanremo 2026
"Non è piaciuto a nessuno e ci sono rimasta malissimo perché l’ho trovato molto offensivo" ha raccontato Valerina Marini a La Volta Buona, rivelando di essersi sentita ferita dalle parole di Nino Frassica a Sanremo 2026 e di avere versato anche delle lacrime: "Ci ho pianto e ci piango ancora perché mi ha fatto rabbia". Nel corso della quarta serata del Festival di Carlo Conti il comico aveva scherzato sui ‘ritocchini’ della showgirl, concedendosi una battuta: "Ho appena mandato un messaggio Valeria Marini, che non è potuta venire perché recentemente si è sottoposta a un’operazione alle labbra, se le è gonfiate e ha scritto…" con tanto di suoni borbottati per il gonfiore delle labbra.
A quanto pare, però, Valeria Marini non l’ha presa bene come il pubblico del teatro Ariston. "Questo è un luogo comune dello spettacolo italiano dire cattiverie o disprezzare chi ha successo e chi è amato. Questa cosa mi urta tanto" si è sfogata la showgirl che, a sorpresa, ha lasciato lo studio di Caterina Balivo (salvo poi tornare) visivamente turbata: "Ora vi saluto e me ne vado, perché sto ancora aspettando le scuse pubbliche di Nino Frassica". Il comico si sarebbe infatti scusato personalmente con Valeria, la quale però avrebbe preferito delle scuse pubbliche.
"Carlo lo adoro, ma Nino ha fatto un’uscita sul mio corpo molto offensiva. Questo è un luogo comune italiano, con quella battuta non ha fatto ridere nessuno. Avrebbe potuto fare altre battute, ne ha fatte moltissime su di me. Io sono una persona molto auto-ironica, ma non sono un pezzo di carne". E ancora lo sfogo: "Ripeto, quella non è stata una battuta, ma è stata una battuta sgradevole. Lui mi conosce da quando sono una ragazzina, avrebbe potuto fare un’altra battuta".
