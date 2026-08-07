Grande Fratello Vip, Valeria Marini pronta a tornare nel reality per la quarta volta da concorrente: cosa sappiamo finora Le indiscrezioni sul cast della nuova edizione si fanno più insistenti e, secondo diverse fonti, la showgirl avrebbe già detto sì dopo un lungo corteggiamento.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Dopo settimane di indiscrezioni, il nome di Valeria Marini sembra essere ormai uno di quelli destinati a entrare ufficialmente nel cast della prossima edizione di Grande Fratello Vip. Al momento manca ancora una conferma ufficiale da parte di Mediaset, ma le voci che circolano negli ambienti televisivi appaiono sempre più concordi e indicano la showgirl come una delle protagoniste più attese del reality. Una presenza che, se dovesse essere confermata, rappresenterebbe l’ennesimo ritorno di uno dei volti più iconici della storia recente del programma.

Valeria Marini al GF VIP: un’indiscrezione confermata da più fonti

A rafforzare l’ipotesi del ritorno di Valeria Marini sono state diverse indiscrezioni pubblicate nelle ultime ore. La giornalista Ida Di Grazia, sulle pagine di Leggo, ha indicato la showgirl come una presenza ormai praticamente certa nella nuova edizione del reality. A questa anticipazione si è aggiunta quella firmata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, secondo cui l’accordo sarebbe stato raggiunto dopo un lungo e insistente corteggiamento da parte della produzione. Il giornalista ha infatti scritto: "Valeria Marini sarà la star della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La vulcanica showgirl sarda, dopo un serrato corteggiamento e una corposa proposta economica, ha accettato di entrare nella casa più spiata d’Italia". Parole che, pur rimanendo nel campo delle indiscrezioni, hanno contribuito ad alimentare l’entusiasmo degli appassionati del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un volto che conosce già molto bene la Casa del Grande Fratello VIP

Se il suo ritorno dovesse davvero concretizzarsi, per Valeria Marini non si tratterebbe certo di un debutto. La showgirl, infatti, ha già vissuto diverse esperienze all’interno della Casa nel corso degli anni, diventando uno dei personaggi più riconoscibili del reality. La sua prima partecipazione risale alla prima edizione di Grande Fratello Vip, mentre successivamente è tornata come concorrente nella quarta stagione, poco prima dell’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria. In seguito ha preso parte anche alla sesta edizione, condividendo l’esperienza con Giacomo Urtis come concorrente unico. Più recentemente, invece, era rientrata soltanto per un breve soggiorno come ospite speciale nell’ultima edizione, regalando ai telespettatori alcuni momenti che non sono passati inosservati, come l’iconica accusa alle mele.

Una protagonista capace di far discutere

Nel corso della sua carriera televisiva, Valeria Marini ha dimostrato più volte di possedere una personalità capace di dividere il pubblico ma, allo stesso tempo, di catalizzare inevitabilmente l’attenzione. Secondo quanto riportato ancora da Alberto Dandolo, la showgirl arriverebbe nella nuova avventura con un obiettivo ben preciso: "La Valeriona nazionale è pronta ad affilare le unghie e punta dritto alla vittoria". Sempre secondo il giornalista, prima dell’eventuale ingresso nella Casa trascorrerà l’estate tra eventi e spettacoli, promuovendo anche il suo ultimo brano, Divina. Naturalmente, fino all’annuncio ufficiale del cast è opportuno parlare esclusivamente di indiscrezioni, ma il nome di Valeria Marini continua a essere indicato con sempre maggiore convinzione.

Potrebbe interessarti anche