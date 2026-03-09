Valeria Marini sempre più furiosa con Nino Frassica: "Non fa ridere nessuno, aspetto le scuse faccia a faccia" Dalla gag di Sanremo 2026 alle scuse ironiche a Che Tempo Che Fa: la showgirl ribadisce le sue ragioni e rilancia, chiedendo un chiarimento davanti alle telecamere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Non accenna a placarsi la battaglia che nelle ultime settimane ha visto contrapposti Valeria Marini e Nino Frassica, un botta e risposta che, partito dal palco dell’Ariston, ha attraversato studi televisivi e dichiarazioni tra stampa e social, trasformandosi in un piccolo caso mediatico.

L’origine dello scontro tra Nino Frassica e Valeria Marini a Sanremo

Tutto nasce durante la serata finale di Sanremo 2026, quando una parodia di Nino Frassica, incentrata sugli effetti di un ritocchino alle labbra, non è affatto piaciuta a Valeria Marini. Quella che per il comico era una gag, per la showgirl è stata vissuta come qualcosa di pesante, tanto da spingerla, nei giorni successivi, a raccontare il proprio malessere nel salotto de La Volta Buona. In quell’occasione, quasi in lacrime, aveva spiegato di essersi offesa e di aver ricevuto delle scuse private, ma non pubbliche, sottolineando il dolore provato e l’indignazione per quelli che ha definito "luoghi comuni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La vicenda sembrava destinata a chiudersi lì, ma così non è stato. Frassica, infatti, aveva pubblicato sui social un video risalente al 2019, girato nello studio di Che Tempo Che Fa, in cui proponeva la stessa parodia davanti a una Valeria Marini divertita.

Le scuse a "Valeria Golino" a Che Tempo Che Fa

Il capitolo più recente si è consumato proprio a Che Tempo Che Fa, nella puntata di domenica 8 marzo. Qui Frassica ha scelto di affrontare la questione a modo suo, chiudendo il proprio intervento con queste parole: "Chiedo scusa a Valeria, ho deciso di scusarmi pubblicamente perché le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, ‘La Gioia’. Quindi chiedo scusa a Valeria… Golino". Una battuta che ha immediatamente riacceso le polemiche, perché per Valeria Marini la questione è rimasta seria. Sentita dall’Adnkronos, la showgirl non ha nascosto il proprio disappunto, replicando con fermezza: "Frassica ha fatto le scuse a Valeria Golino? Non ha fatto ridere nessuno".

Le condizioni di Valeria Marini per la pace con Nino Frassica

Nelle sue dichiarazioni, Valeria Marini tiene il punto e ribadisce di non aver apprezzato l’ironia di Frassica. "Io sono notoriamente una molto ironica, per cui se avesse fatto ridere sarei stata la prima a farlo", afferma, spiegando come, a suo dire, il problema non sia la comicità in sé, ma il modo in cui è stata fatta, e aggiunge: "invece trovo che il suo atteggiamento sia una mancanza di rispetto nei miei confronti". Poi ricorda il loro passato professionale condiviso: "Frassica mi conosce da quando ero ragazzina, abbiamo fatto insieme uno dei miei primi programmi, per cui non capisco il motivo di questo accanimento". Un passaggio che sottolinea come, per lei, la questione non sia solo televisiva ma anche personale. Non manca poi una stoccata sulle scuse private ricevute: "È inutile che mi scriva in privato: ‘Ti voglio bene’. Pensa se mi voleva male!". Marini tuttavia, non chiude del tutto alla possibilità di un chiarimento, anzi: "A questo punto le scuse me le deve fare pubblicamente, ma faccia a faccia, magari nel corso di un programma televisivo, così magari ci ridiamo sopra insieme".

Potrebbe interessarti anche