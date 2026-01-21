Valeria Marini e Netflix: matrimonio in arrivo? L'indiscrezione è clamorosa e sta già facendo il giro del web Tra salotti televisivi, reality e un lungo curriculum in tv e al cinema, c'è parecchio materiale per una serie Netflix su Valeria Marini

Rai, Mediaset, cinema, passerelle: Valeria Marini, nel corso della sua carriera, si è sempre fatta notare ed è stata presente un po’ ovunque potesse brillare… ora le manca solo una consistente presenza sulla rete e nei canali streaming, che però sembrerebbe ormai prossima: il settimanale Chi, difatti, dà già per assicurata una docuserie sulla showgirl romana, che sarebbe protagonista della sua storia personale raccontata in modo moderno tramite una serie documentaristica a 360°, probabilmente simile ad altre che hanno avuto molto successo ultimamente come Io sono notizia o la vociferata serie su Chiara Ferragni di cui abbiamo recentemente parlato.

Valeria Marini su Netflix: cosa sappiamo

Nelle parole di Chi: "Per Valeria Marini una docuserie sulla sua vita. ‘Una vita stellare’: così la definirebbe lei. Carriera, alti e bassi, grandi amori e un matrimonio annullato. Tante le cose da raccontare, non a caso la showgirl starebbe lavorando a una docuserie sulla sua vita per la piattaforma Netflix. Un progetto ancora in fase embrionale a cui la soubrette, però, tiene parecchio". Naturalmente si tratta di una indiscrezione non suffragata da annunci ufficiali, ma a cui non è seguita neanche una smentita. Tutto potrebbe essere, ma la svolta nazional-popolare di queste docuserie volte a raccontare il mondo dello spettacolo moderno italiano come specchio della società contemporanea rende l’idea fattibile e, per certi versi, allettante, visti gli ultimi risultati.

Valeria Marini: un’icona pop italiana

Valeria Marini è un personaggio iconico e al contempo divisivo, consapevolmente sopra le righe, nonché simbolo di un’epoca della TV italiana. Di materiale ce n’è tanto, anche familiare (vedasi il rapporto con la madre, spesso sbandierato in tv – recentemente ne abbiamo visto un’altra "puntata" nel salotto di Mara Venier), per non parlare dell’esplosione della tv pop italiana negli anni ’90, tra autorialità e macchiette come avveniva nel Bagaglino, per passare poi ai varietà, a Sanremo, alla tv rumorosa e pacchiana, fabbrica di miti e illusioni. Vogliamo parlare poi della quantità di gossip da smentire o su cui ricamare? Gli amori, le gelosie, gli attacchi, fino alla sua "rinascita" come icona e imprenditrice.

Recentemente, Valeria Marini è stata ospite de La volta buona, e ha ricordato episodi della sua carriera e della sua vita, come la sua co-conduzione di Sanremo:

"Mike Bongiorno mi volle lì, un applauso al grande Mike. Ero terrorizzata di stare lì, ma lui è stato un grande, veramente. Super professionista, mi dicevano che era molto esigente e invece con me è stato proprio protettivo, mi ha fatto sentire sicura. Un’esperienza bellissima". O il suo rapporto con la Fede: "Abbiamo subito tante cose tremende, però se uno resiste e trova la forza… Io l’ho trovata nella fede: quante volte sono arrivata in chiesa che magari ero in lacrime, però poi ho ritrovato le forze, non bisogna mai mollare perché poi la giustizia arriva. Il viaggio a Međugorje è stata una parentesi bellissima che ha riportato la luce nella nostra vita". Qualcosa del genere, montato ad arte per un docufilm, potrebbe incollare gli spettatori dei salotti tv, e Netflix lo sa.

