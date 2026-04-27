Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

A Valeria Marini non basta il GF Vip, esce il suo singolo 'Divina'. E ‘assume’ Sara Tommasi come assistente

Tra canzoni, iconicità e seconde possibilità, il nuovo progetto di Valeria Marini riporta sotto i riflettori anche Sara Tommasi, costruendo una storia tra musica e riscatto.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Dopo anni in cui la sua immagine è rimasta fortemente legata alla televisione e a programmi come il Grande Fratello VIP, di cui è attualmente ospite, Valeria Marini torna a far parlare di sé anche sul piano musicale con il nuovo singolo Divina, un brano che non si limita a essere una semplice operazione pop ma si presenta come un vero e proprio manifesto personale, costruito attorno alla sua immagine e all’idea di rinascita e consapevolezza. Senza tralasciare una guest star speciale.

La carriera musicale di Valeria Marini

Il percorso che ha portato alla nascita di Divina non è casuale, ma segue una traiettoria già avviata con precedenti esperienze discografiche come Me gusta la vita estrellada e Baci stellari, Besame. Il nuovo brano, scritto insieme a Stefano Coco Dj e Devid Morrison e distribuito da Novalis Music, nasce infatti come risposta diretta a un periodo personale complesso, trasformato in energia creativa. Non a caso, nel comunicato ufficiale si legge: "Definire Valeria Marini "Divina" risulterebbe scontato, considerata la sua straordinaria carriera artistica. Ora, però "Divina" è diventata una canzone".
Questa dichiarazione racchiude perfettamente il senso dell’operazione: trasformare un’etichetta costruita negli anni in un prodotto artistico consapevole, capace di raccontare una fase nuova della carriera della showgirl. Il brano diventa così una dichiarazione di identità, seguendo un po’ la scia della sua comunicazione social, con video che rappresentano la sua figura in situazioni più disparate, ma sempre ‘divinizzanti’.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’anteprima al Grande Fratello Vip e il videoclip con Sara Tommasi

Se il singolo rappresenta il cuore musicale del progetto, è il videoclip a dare una marcia in più. Diretto da Davide Legni e girato tra Piazza di Spagna, Trinità dei Monti e Villa dei Desideri a Cerveteri, il video si distingue soprattutto per una scelta che ha sorpreso molti: il coinvolgimento di Sara Tommasi. All’interno del video, Tommasi interpreta l’assistente di Valeria Marini, ma il suo ruolo va ben oltre la semplice funzione visiva. Si tratta di una presenza simbolica, che racconta un percorso di ritorno e di riscatto, costruendo un parallelo implicito tra le due figure. La stessa Sara Tommasi ha sottolineato il valore di questa occasione scrivendo sui suoi canali social: "In uscita DIVINA il nuovo brano di Valeria Marini! Sarò protagonista con lei del Videoclip In anteprima il brano sarà cantato questa sera al GFVIP […] Grazie a Stefano Coco Dj & Devid Morrison per il brano". Nel comunicato stampa si sottolinea chiaramente come la partecipazione di Sara Tommasi assuma un forte valore: "Sara, dopo aver superato un periodo difficile, ormai molti anni or sono, è enormemente grata a Valeria per averle offerto questa grande occasione artistica".

Potrebbe interessarti anche

valeria marini

Valeria Marini, è finita con il fidanzato: "Non era amore puro, l'ho capito da una richiesta". Cosa pretendeva

La rivelazione ospite da Monica Setta a Storie al Bivio, poi la chiusura del caso Ni...
Nino Frassica - Valeria Marini

Nino Frassica e le ‘finte’ scuse a Valeria Marini a Che tempo che fa: “Lo faccio pubblicamente”, ma la stoccata è ancora peggio

Ospite a Che Tempo Che Fa, il comico ha deciso di prendersi un momento per chiedere ...
Grande Fratello VIP - Ilary Blasi

Grande Fratello Vip, anticipazioni: arriva Valeria Marini e ‘torna’ Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera

Oggi venerdì 24 aprile 2026 va in onda la 12esima puntata del reality show condotto ...
Valeria Marini

Valeria Marini perdona Nino Frassica: "Sono diventata un meme". Ma stavolta si arrabbia mamma Gianna Orrù

Dalla querelle nata dopo Sanremo tra la Marini e Frassica, alle rivelazioni più inti...
Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, cambia la data della finale: Ilary Blasi perde la doppia puntata (ma festeggia). Il nuovo calendario

Cambiamenti in vista per questa edizione del GFVip: i concorrenti rimarranno in casa...
Alessandra Mussolini Paola Caruso

Grande Fratello Vip (24 aprile): Mussolini vince e crolla, ‘rissa’ tv Paola Caruso-Antonella Elia e polemiche furiose. Chi è al televoto

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 24 aprile 2026, è sta...
Storie di donne al bivio valeria marini uomini amore

Valeria Marini sempre più furiosa con Nino Frassica: "Non fa ridere nessuno, aspetto le scuse faccia a faccia"

Dalla gag di Sanremo 2026 alle scuse ironiche a Che Tempo Che Fa: la showgirl ribadi...
Julia Roberts - Pretty Woman

La protagonista di Pretty Woman poteva parlare italiano: il film che Hollywood non ha avuto il coraggio di fare

Il provino di Pretty Woman e quella sliding door che avrebbe potuto cambiare le carr...
aldair-cuore-giallorosso

Claudio Amendola mette da parte I Cesaroni per il suo "Cuore Giallorosso" e incontra Francesco Totti

Dal 21 maggio al cinema il documentario su Aldair: voce di Claudio Amendola e testim...

Salute

Herpes zoster o Fuoco di Sant’Antonio

Come proteggersi durante un percorso oncologico

LEGGI

Personaggi

Lorenzo Cherubini - Jovanotti

Lorenzo Cherubini (Jovanotti)
Fabrizio Moro

Fabrizio Moro
Valeria Mazza

Valeria Mazza
L'attrice Giulia Michelini

Giulia Michelini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963