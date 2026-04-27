A Valeria Marini non basta il GF Vip, esce il suo singolo 'Divina'. E ‘assume’ Sara Tommasi come assistente Tra canzoni, iconicità e seconde possibilità, il nuovo progetto di Valeria Marini riporta sotto i riflettori anche Sara Tommasi, costruendo una storia tra musica e riscatto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo anni in cui la sua immagine è rimasta fortemente legata alla televisione e a programmi come il Grande Fratello VIP, di cui è attualmente ospite, Valeria Marini torna a far parlare di sé anche sul piano musicale con il nuovo singolo Divina, un brano che non si limita a essere una semplice operazione pop ma si presenta come un vero e proprio manifesto personale, costruito attorno alla sua immagine e all’idea di rinascita e consapevolezza. Senza tralasciare una guest star speciale.

La carriera musicale di Valeria Marini

Il percorso che ha portato alla nascita di Divina non è casuale, ma segue una traiettoria già avviata con precedenti esperienze discografiche come Me gusta la vita estrellada e Baci stellari, Besame. Il nuovo brano, scritto insieme a Stefano Coco Dj e Devid Morrison e distribuito da Novalis Music, nasce infatti come risposta diretta a un periodo personale complesso, trasformato in energia creativa. Non a caso, nel comunicato ufficiale si legge: "Definire Valeria Marini "Divina" risulterebbe scontato, considerata la sua straordinaria carriera artistica. Ora, però "Divina" è diventata una canzone".

Questa dichiarazione racchiude perfettamente il senso dell’operazione: trasformare un’etichetta costruita negli anni in un prodotto artistico consapevole, capace di raccontare una fase nuova della carriera della showgirl. Il brano diventa così una dichiarazione di identità, seguendo un po’ la scia della sua comunicazione social, con video che rappresentano la sua figura in situazioni più disparate, ma sempre ‘divinizzanti’.

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L’anteprima al Grande Fratello Vip e il videoclip con Sara Tommasi

Se il singolo rappresenta il cuore musicale del progetto, è il videoclip a dare una marcia in più. Diretto da Davide Legni e girato tra Piazza di Spagna, Trinità dei Monti e Villa dei Desideri a Cerveteri, il video si distingue soprattutto per una scelta che ha sorpreso molti: il coinvolgimento di Sara Tommasi. All’interno del video, Tommasi interpreta l’assistente di Valeria Marini, ma il suo ruolo va ben oltre la semplice funzione visiva. Si tratta di una presenza simbolica, che racconta un percorso di ritorno e di riscatto, costruendo un parallelo implicito tra le due figure. La stessa Sara Tommasi ha sottolineato il valore di questa occasione scrivendo sui suoi canali social: "In uscita DIVINA il nuovo brano di Valeria Marini! Sarò protagonista con lei del Videoclip In anteprima il brano sarà cantato questa sera al GFVIP […] Grazie a Stefano Coco Dj & Devid Morrison per il brano". Nel comunicato stampa si sottolinea chiaramente come la partecipazione di Sara Tommasi assuma un forte valore: "Sara, dopo aver superato un periodo difficile, ormai molti anni or sono, è enormemente grata a Valeria per averle offerto questa grande occasione artistica".

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