Su RiaPlay Valeria Golino lotta contro la violenza domestica in questo film che fa piangere l'anima
L'attrice napoletana affianca Margherita Buy in una pellicola che tratta con delicatezza e intimismo un tema sempre tristemente attuale
Quello della violenza domestica nei confronti delle donne è un tema purtroppo tristemente sempre attuale. Nonostante campagne di sensibilizzazione, le denunce rimangono poche rispetto ai casi reali, e quelle che vengono sporte sono spesso inascoltate. Ivano De Matteo prova a mettere in luce il problema in questo film del 2016 con Margherita Buy e Valeria Golino, disponibile su RaiPlay in streaming gratuito. Una pellicola, come le altre di De Matteo, intimista e attenta alla contemporaneità, con un cast di personaggi permeati da una delicata tristezza.
Di cosa parla la trama di La vita possibile con Valeria Golino in streaming su RaiPlay?
Anna (Buy) abbandona la sua casa a Roma assieme al figlio tredicenne, Valerio, per sfuggire alle violenze del marito, per cui denunce e diffide non hanno sortito effetto. Senza più una dimora, la donna si affida a Carla (Golino), amica attrice di Torino. Squattrinata ma piena di entusiasmo, accoglie i due nel microscopico appartamento soppalcato, pronta ad aiutare l’amica in difficoltà. Nella città piemontese Anna cerca un lavoro e un modo per ricostruire una vita per sé e per Valerio, ma quest’ultimo soffre la lontananza da casa, dagli affetti e dagli amici. Per alleviare la propria solitudine finirà per rifugiarsi assieme a due stranieri: Larissa (Caterina Shulha), prostituta dell’Est, e Mathieu (Bruno Todeschini), ex calciatore galeotto.
I problemi della famiglia italiana
Dopo La bella gente, Gli equilibristi e I nostri ragazzi, Ivano De Matteo torna a raccontare i problemi delle famiglie italiane, scegliendo l’ambiente borghese come specchio per la crisi economica e sociale del Paese. Anche in questo caso la sua attenzione è rivolta ai più fragili: Anna, vittima di un coniuge manesco, Valerio, solo e preso dalla paura, e Carla, che si ritiene un fallimento per non essere riuscita a costruire una famiglia o una carriera.
In particolare, quest’ultima appare ben calata nella parte, ma soffre della mancanza di approfondimento del legame tra il suo personaggio e quello di Anna, che appaiono sin troppo distaccate e non viene giustificata la loro amicizia.
Dove vedere in streaming La vita possibile
Se volete dare una chance a questa pellicola intimista e dal profondo significato sociale, trovate La vita possibile con Valeria Golino in streaming senza costi su RaiPlay.
