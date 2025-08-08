Valeria Fabrizi, disavventura estiva per Suor Costanza di Che Dio ci aiuti: cosa è successo
Una discussione spiacevole e accalorata sotto il sole della Sardegna avrebbe coinvolto Valeria Fabrizi, amatissima interprete di Che Dio Ci Aiuti: cosa è successo
Disavventura estiva per Valeria Fabrizi, l’interprete dell’amatissima Suor Costanza della fiction Che Dio Ci Aiuti e che vedremo prossimamente anche in un attesissimo cameo in Don Matteo. In vacanza con la figlia Giorgia Giacobetti, in Sardegna, a Porto Cervo, l’attrice, come capita a volte, si è trovata a dover affrontare una discussione e per le conseguenze di questa discussione accalorata sotto il sole della Sardegna, si sarebbe anche sentita male.
Valeria Fabrizi, Suor Costanza e la lite per la sdraio: cosa è successo
Ma cosa è successo esattamente? A raccontarlo è un articolo della Nuova Sardegna. Nella mattinata del 7 agosto, Valeria Fabrizi si sarebbe recata in spiaggia a Liscia di Vacca, in Costa Smeralda, dove sta passando qualche giorno di relax in compagnia della figlia, Giorgia Giacobetti, nota pr. A raccontare i particolari della vicenda al quotidiano è stata proprio la Giacobetti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Madre e figlia hanno acquistato tempo fa un appartamento del residence Gli Oleandri, con vista sul magnifico mare sardo e a pochi passi dalla spiaggia a cui hanno quindi da allora, sempre avuto accesso, a fronte del pagamento di "una quota non proprio economica" precisa Giacobetti.
La modalità di accesso alla spiaggia sarebbe però cambiata per questa stagione estiva ed è da questo cambiamento di regolamento che sarebbe nata la discussione che ha visto coinvolta Valeria Fabrizi, volto noto e amatissimo della fiction Che Dio Ci Aiuti. La struttura, spiega il quotidiano sardo, avrebbe deciso quest’anno di assegnare il posto in spiaggia a estrazione, un’estrazione che, oltretutto avviene la sera prima: se si ha la fortuna di essere estratti ci si può presentare il giorno dopo per godere del proprio "posto al sole". L’attrice e la figlia sarebbero rimaste senza sdraio e da qui sarebbe scaturita l’accorata discussione con il gestore dello stabilimento, culminata con Valeria Fabrizi che è dovuta ricorrere a un tranquillante per cercare di calmarsi, tanto i toni si erano alzati e lei si sarebbe ritrovata in uno stato di grave agitazione.
I toni si sarebbero alzati quando Giacobetti avrebbe detto al gestore che la cosa sarebbe finita sui giornali e lui gli avrebbe risposto in modo piccato. "Sono stata aggredita verbalmente davanti a tutti e mia madre, poco distante, si è sentita male" la versione della pr, Mentre l’attrice ha detto. "Mi ha scossa quello che è accaduto, in 88 anni mai una cosa del genere". Il gestore dell’hotel ha negato la ricostruzione fatta dalle due donne, assicurando di essersi limitato a comunicare che il posto in spiaggia non era disponibile.
Potrebbe interessarti anche
Don Matteo 15, crossover da sogno in Rai, da Che Dio Ci Aiuti arriva Valeria Fabrizi: "Sarò sempre Suor Costanza"
Valeria Fabrizi sarà nel cast della storica fiction con Raoul Bova nei panni di Suor...
Francesca Chillemi ferma Che Dio ci aiuti 9, stop lunghissimo per la soap. Perché
La nona stagione dell’amata fiction di Rai 1 e Viola come il mare 3 dovranno aspetta...
Cristiana Capotodondi stoppa il cinema per una fiction Rai attesissima: con lei tre star assolute. Chi sono
Cristiana Capotondi guida un cast stellare con Valeria Fabrizi, Flavio Parenti e Ori...
Che Dio ci aiuti 8, le anticipazioni: il ritorno di Suor Costanza spaventa tutti
Nella Casa del Sorriso il ritorno della religiosa preoccupa molto suor Azzurra, ment...
Maria Chiara Giannetta non è solo Blanca: le nuove serie Tv in arrivo con l'attrice
Nell'autunno 2025 tanti nuovi lavori: da Rosa Elettrica a Hotel Costiera, due serie ...
Caso Raoul Bova, gli sms di Martina Ceretti e la pista dell’estorsione: parla il Pr Federico Monzino
L’amico della giovane modella ammette di avere contattato Corona ma nega il suo coin...
Francesca Chillemi su Netflix, da Che Dio ci aiuti a una commedia che celebra il trash: Azzurra Leonardi come Laura
Laura Micheletti e Azzurra Leonardi di Che Dio ci aiuti: due personaggi molto divers...
Che Dio ci aiuti 9, spoiler dopo il finale di ieri sera: l’addio imprevisto e la data della nona stagione
La fiction Rai più amata sta per volgere al termine: ci sarà una nona stagione? La p...