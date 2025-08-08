Valeria Fabrizi, disavventura estiva per Suor Costanza di Che Dio ci aiuti: cosa è successo Una discussione spiacevole e accalorata sotto il sole della Sardegna avrebbe coinvolto Valeria Fabrizi, amatissima interprete di Che Dio Ci Aiuti: cosa è successo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Disavventura estiva per Valeria Fabrizi, l’interprete dell’amatissima Suor Costanza della fiction Che Dio Ci Aiuti e che vedremo prossimamente anche in un attesissimo cameo in Don Matteo. In vacanza con la figlia Giorgia Giacobetti, in Sardegna, a Porto Cervo, l’attrice, come capita a volte, si è trovata a dover affrontare una discussione e per le conseguenze di questa discussione accalorata sotto il sole della Sardegna, si sarebbe anche sentita male.

Valeria Fabrizi, Suor Costanza e la lite per la sdraio: cosa è successo

Ma cosa è successo esattamente? A raccontarlo è un articolo della Nuova Sardegna. Nella mattinata del 7 agosto, Valeria Fabrizi si sarebbe recata in spiaggia a Liscia di Vacca, in Costa Smeralda, dove sta passando qualche giorno di relax in compagnia della figlia, Giorgia Giacobetti, nota pr. A raccontare i particolari della vicenda al quotidiano è stata proprio la Giacobetti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Madre e figlia hanno acquistato tempo fa un appartamento del residence Gli Oleandri, con vista sul magnifico mare sardo e a pochi passi dalla spiaggia a cui hanno quindi da allora, sempre avuto accesso, a fronte del pagamento di "una quota non proprio economica" precisa Giacobetti.

La modalità di accesso alla spiaggia sarebbe però cambiata per questa stagione estiva ed è da questo cambiamento di regolamento che sarebbe nata la discussione che ha visto coinvolta Valeria Fabrizi, volto noto e amatissimo della fiction Che Dio Ci Aiuti. La struttura, spiega il quotidiano sardo, avrebbe deciso quest’anno di assegnare il posto in spiaggia a estrazione, un’estrazione che, oltretutto avviene la sera prima: se si ha la fortuna di essere estratti ci si può presentare il giorno dopo per godere del proprio "posto al sole". L’attrice e la figlia sarebbero rimaste senza sdraio e da qui sarebbe scaturita l’accorata discussione con il gestore dello stabilimento, culminata con Valeria Fabrizi che è dovuta ricorrere a un tranquillante per cercare di calmarsi, tanto i toni si erano alzati e lei si sarebbe ritrovata in uno stato di grave agitazione.

I toni si sarebbero alzati quando Giacobetti avrebbe detto al gestore che la cosa sarebbe finita sui giornali e lui gli avrebbe risposto in modo piccato. "Sono stata aggredita verbalmente davanti a tutti e mia madre, poco distante, si è sentita male" la versione della pr, Mentre l’attrice ha detto. "Mi ha scossa quello che è accaduto, in 88 anni mai una cosa del genere". Il gestore dell’hotel ha negato la ricostruzione fatta dalle due donne, assicurando di essersi limitato a comunicare che il posto in spiaggia non era disponibile.

Potrebbe interessarti anche