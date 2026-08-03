Valentino Rossi entra nel mondo di One Piece e conquista il web: il cosplay di Trafalgar Law emoziona i fan e riaccende un sogno Il Dottore omaggia l'anime con il cosplay di Trafalgar Law: un tributo al personaggio che Eiichiro Oda ha modellato anche ispirandosi al campione italiano.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un’immagine che in queste ore sta facendo il giro dei social e conquistando due mondi apparentemente lontanissimi: quello del Motomondiale e quello di One Piece. Durante una festa a tema tra amici, Valentino Rossi ha scelto di vestire i panni di uno dei personaggi più amati creati da Eiichiro Oda, Trafalgar Law, dando forma a un legame che i fan conoscono da anni ma che non era mai stato celebrato così. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa notizia che, in pochissimo tempo, è diventata già virale.

One Piece, Valentino Rossi diventa Trafalgar Law: la foto (virale) che ha conquistato i fan dell’anime

Valentino Rossi è diventato, almeno per una sera, Trafalgar D. Water Law. Il nove volte campione del mondo ha sorpreso i fan presentandosi con il cosplay del celebre personaggio di One Piece durante una festa a tema organizzata insieme agli amici e ai piloti della VR46 Academy. Il collegamento tra Rossi e il celebre "Chirurgo della Morte" non nasce solo dalle teorie dei fan. Eiichiro Oda ha infatti confermato di essersi ispirato anche al campione italiano per l’aspetto di Law, la cui somiglianza è stata notata fin dalla prima apparizione. Molti appassionati hanno inoltre evidenziato alcune affinità caratteriali, come il carisma, l’intelligenza strategica e la determinazione.

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Per l’occasione Rossi ha ricreato con grande cura il look del personaggio, completo di cappello bianco maculato, spada e tatuaggi, mentre il fratellastro Luca Marini ha interpretato Donquijote Doflamingo. Le immagini della serata hanno rapidamente fatto il giro del web, conquistando gli appassionati di anime e manga.

One Piece, Eiichiro Oda si è ispirato a Valentino Rossi: lo scambio di omaggi

La vicenda rappresenta un curioso scambio di omaggi: Oda ha preso ispirazione da Valentino Rossi per creare Law, mentre il pilota ha ricambiato vestendo i panni del personaggio per una semplice festa tra amici. Il cosplay ha anche riacceso il desiderio di molti fan di vedere Rossi interpretare Trafalgar Law nel live action di One Piece prodotto da Netflix, anche se al momento non esistono indicazioni in tal senso.

One Piece, Netflix ha confermato la terza stagione della serie live action

Tutti conosciamo l’anime One Piece, che trovate in streaming su varie piattaforme, ma adesso ci soffermiamo sulla serie live action di Netflix, la cui seconda stagione è uscita il 10 marzo 2026, con otto episodi. Tuttavia, la piattaforma streaming ha già confermato la terza stagione, che sarà intitolata La Battaglia di Alabasta e che dovrebbe vedere la luce nel 2027. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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