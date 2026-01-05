Valentino Rossi-Francesca Sofia Novello, il primo compleanno della figlia: la dolce dedica e la festa in Thailandia
La coppia ha festeggiato il primo anno di vita della piccola Gabriella all’estero, le parole sui social della mamma: “L’amore non si divide”
È tempo di festeggiamenti per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Il 2026 della coppia, infatti, si è aperto con il primo compleanno di Gabriella, nata il 4 gennaio dello scorso anno. L’ex pilota motociclistico e la modella hanno celebrato il primo anno di vita della piccola Gabriella (la seconda figlia della coppia dopo Giulietta, nata nel 2022) in Thailandia con vari amici. La mamma ha anche dedicato a ‘Gabri’ delle toccanti parole sui social. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: il primo compleanno della figlia e la festa
Esattamente un anno fa Francesca Sofia Novello dava alla luce Gabriella, la seconda figlia nata dalla lunga relazione con Valentino Rossi. Dopo avere accolto la primogenita Giulietta nel 2022, infatti, il 4 gennaio 2025 la famiglia si è allargata con l’arrivo di ‘Gabri’, che ieri ha compiuto un anno. In occasione del suo primo compleanno l’ex pilota motociclistico e la modella hanno dato una festa in Thailandia, dove si trovano attualmente in vacanza insieme ad alcuni amici. Tra palloncini rosa, spiagge da sogno e gite in barca Francesca e Valentino hanno celebrato il primo anno di vita di Gabriella con tanto di torta al cioccolato e la prima candelina da spegnere per la piccola.
Il toccante post della mamma: cosa ha detto
Come anticipato, Francesca Sofia Novello ha dedicato alla figlia anche un post sui social, condividendo su Instagram alcune dolci parole nei confronti di Gabriella. "Pensavo che il primo amore di una mamma fosse il limite massimo del cuore, che oltre non ci fosse spazio, che quell’amore fosse già infinito. Che fosse impossibile amare qualcun altro alla stessa maniera. Mi sbagliavo" ha scritto la modella e compagna di Valentino Rossi, pubblicando alcuni scatti della festa di compleanno e anche una tenera foto della piccola in braccio al papà. "Sei arrivata tu e hai reso ogni sentimento più profondo e più completo" ha aggiunto Francesca, scrivendo: "L’amore non si divide… si espande, si moltiplica, si fortifica. E tu ne sei la prova. Buon compleanno, amore mio".
