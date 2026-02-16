Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Valentino Rossi, papà Graziano gli rovina il compleanno: auguri negati (e nuove accuse). Interviene Ambra Arpino

L’iconica leggenda del MotoGP ha compito 47 anni ma, dopo i forti contrasti, questo non è bastato a sancire una tregua tra lui e il padre: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Da tempo non si parla d’altro: il ‘Dottore’ del MotoGP Valentino Rossi ha denunciato penalmente l’attuale compagna del padre, Ambra Arpino, accusandola di circonvenzione di incapace. Di contro, Graziano Rossi ha sempre smentito qualsiasi tipo di manipolazione da parte della compagna dicendosi capacissimo di decidere come utilizzare i propri soldi. Tutto questo ha portato padre e figlio ad avere forti contrasti, senza tregua nemmeno in occasione del compleanno di Valentino. Proprio oggi la leggenda del motociclismo compie 47 anni, ma il padre gli ha nettamente negato gli auguri, nonostante anche Ambra abbia cercato di intervenire tra i due: ecco i dettagli.

Valentino Rossi compie gli anni: nessun augurio da papà Graziano

"Sono stato attaccato molto duramente da Valentino, è lui casomai che deve fare gli auguri a me, e non io a lui", sono le parole pronunciate da Graziano Rossi tra le pagine del Resto del Carlino in occasione del compleanno del figlio Valentino Rossi. Parole che colpiscono e che risultano ancora più pesanti in questa particolare giornata, che per la leggenda del MotoGp dovrebbe essere di soli festeggiamenti. Le accuse degli ultimi anni, però, a Graziano Rossi proprio non sono andate giù, e non basta un compleanno per appianare tutte le divergenze.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ricordiamo infatti che, nel 2024, il tribunale ha nominato Valentino amministratore di sostegno di Graziano a causa di presunte fragilità di salute. E proprio in quel periodo, notando le uscite dal conto corrente del padre, Valentino ha accusato la compagna Ambra di circonvenzione di incapace, e di aver sottratto dal conto dell’uomo circa 176 mila euro. Graziano Rossi ha poi impugnato la decisione, ottenendo la revoca della tutela e dichiarandosi nel pieno delle proprie facoltà, difendendo anche la compagna.

Le due parti in netto contrasto hanno dunque portato padre e figlio ad allontanarsi sempre di più, nonostante Valentino abbia dichiarato più volte che le sue azioni non sono mosse da questioni economiche, ma dalla preoccupazione per il padre, con il quale i rapporti ad oggi si sono praticamente interrotti del tutto.

Valentino Rossi, la compagna del padre: "Io gli auguri li farò"

Sempre tra le pagine del Resto del Carlino è intervenuta anche Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi che, pur ritrovandosi in una situazione complicata, ha tentato di smorzare la tensione affermando: "Io gli auguri a Valentino li farò". A seguire ha poi aggiunto: "Mi pare che possa esserci un’archiviazione per la denuncia di circonvenzione di incapace fatta nei miei confronti, visto che cinque perizie neuropsichiatriche hanno stabilito che Graziano è in grado di intendere e volere. Quando finirà questa storia, poi parlerò io e verrà fuori tutta la verità".

Potrebbe interessarti anche

Ambra Angiolini, il rumors sul nuovo (presunto) fidanzato: chi è

Ambra Angiolini, il rumors sul nuovo (presunto) fidanzato: chi è

La popolare attrice e conduttrice tv è stata fotografata in compagnia di un noto man...
Samira Lui Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, Samira Lui celebra San Valentino con un cuore rosso. E Gerry Scotti fa una dedica al suo fidanzato

La Ruota della Fortuna è in onda anche il 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino,...
Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo

Jacqueline Luna di Giacomo scrive a Ultimo per San Valentino, la mossa dopo le voci di crisi: "La butto lì"

Tra voci insistenti, indiscrezioni mai confermate e un riferimento a San Valentino a...
Stefano De Martino

Affari tuoi, De Martino costretto a chiudere in anticipo a San Valentino: non c'è più tempo

Puntata lampo quella del 14 febbraio, con protagonista i fidanzati Andrea, che torna...
Valentino

Funerale Valentino, il discorso in lacrime del compagno: “Ora sarà difficile”. L'ultimo addio dei vip

Si è tenuto questa mattina l’ultimo saluto al grande stilista, con il compagno Verno...
Valentino stilista morto eredità patrimonio

Morto Valentino, chi sono gli eredi dello stilista: il patrimonio miliardario tra castelli, ville e capolavori

Il celebre stilista è scomparso oggi 19 gennaio all'età di 93 anni: la causa della m...
Valentino

Addio Valentino, la scelta sulla sepoltura: l’ultimo gesto d’amore di Giancarlo Giammetti

In mattinata è stata ufficialmente aperta al pubblico la camera ardente di Valentino...
Valentino, chi è Giancarlo Giammetti

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: ex compagno, socio e amico fraterno dello stilista

Insieme come coppia per 12 anni, e per oltre 50 uniti da un'alleanza rara che ha sap...
Pluto TV accende San Valentino con Notti Bollenti: i film in programmazione

Si accende la passione per San Valentino: le novità piccanti e gratuite che tutti sognano solo su Pluto TV

Pluto TV, in occasione di San Valentino, lancia tante novità e nuovi canali tematici...

TB Zagreb

Torna il Festival delle Luci

Dal 18 al 22 marzo: palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista

LEGGI

Personaggi

Fulminacci

Fulminacci
Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham
Julio Iglesias

Julio Iglesias
Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963