Valentino Rossi, papà Graziano gli rovina il compleanno: auguri negati (e nuove accuse). Interviene Ambra Arpino L'iconica leggenda del MotoGP ha compito 47 anni ma, dopo i forti contrasti, questo non è bastato a sancire una tregua tra lui e il padre: scopriamo di più.

Da tempo non si parla d’altro: il ‘Dottore’ del MotoGP Valentino Rossi ha denunciato penalmente l’attuale compagna del padre, Ambra Arpino, accusandola di circonvenzione di incapace. Di contro, Graziano Rossi ha sempre smentito qualsiasi tipo di manipolazione da parte della compagna dicendosi capacissimo di decidere come utilizzare i propri soldi. Tutto questo ha portato padre e figlio ad avere forti contrasti, senza tregua nemmeno in occasione del compleanno di Valentino. Proprio oggi la leggenda del motociclismo compie 47 anni, ma il padre gli ha nettamente negato gli auguri, nonostante anche Ambra abbia cercato di intervenire tra i due: ecco i dettagli.

Valentino Rossi compie gli anni: nessun augurio da papà Graziano

"Sono stato attaccato molto duramente da Valentino, è lui casomai che deve fare gli auguri a me, e non io a lui", sono le parole pronunciate da Graziano Rossi tra le pagine del Resto del Carlino in occasione del compleanno del figlio Valentino Rossi. Parole che colpiscono e che risultano ancora più pesanti in questa particolare giornata, che per la leggenda del MotoGp dovrebbe essere di soli festeggiamenti. Le accuse degli ultimi anni, però, a Graziano Rossi proprio non sono andate giù, e non basta un compleanno per appianare tutte le divergenze.

Ricordiamo infatti che, nel 2024, il tribunale ha nominato Valentino amministratore di sostegno di Graziano a causa di presunte fragilità di salute. E proprio in quel periodo, notando le uscite dal conto corrente del padre, Valentino ha accusato la compagna Ambra di circonvenzione di incapace, e di aver sottratto dal conto dell’uomo circa 176 mila euro. Graziano Rossi ha poi impugnato la decisione, ottenendo la revoca della tutela e dichiarandosi nel pieno delle proprie facoltà, difendendo anche la compagna.

Le due parti in netto contrasto hanno dunque portato padre e figlio ad allontanarsi sempre di più, nonostante Valentino abbia dichiarato più volte che le sue azioni non sono mosse da questioni economiche, ma dalla preoccupazione per il padre, con il quale i rapporti ad oggi si sono praticamente interrotti del tutto.

Valentino Rossi, la compagna del padre: "Io gli auguri li farò"

Sempre tra le pagine del Resto del Carlino è intervenuta anche Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi che, pur ritrovandosi in una situazione complicata, ha tentato di smorzare la tensione affermando: "Io gli auguri a Valentino li farò". A seguire ha poi aggiunto: "Mi pare che possa esserci un’archiviazione per la denuncia di circonvenzione di incapace fatta nei miei confronti, visto che cinque perizie neuropsichiatriche hanno stabilito che Graziano è in grado di intendere e volere. Quando finirà questa storia, poi parlerò io e verrà fuori tutta la verità".

