Valentino Rossi, chi è la sorella cantautrice Clara: il primo album, il ‘no’ (giovanissima) ad Amici e il rapporto ‘difficile’ con papà Graziano La giovane cantante debutta con il suo primo disco il 25 settembre. Dopo esperienze all'estero e il tentativo nel talent di Maria De Filippi, ha trovato il suo equilibrio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Clara Rossi, 29 anni, è la sorella del campione del motociclismo Valentino Rossi. E il 25 settembre uscirà con il suo primo album di inediti, "Quel poco di cuore", frutto di un lungo percorso tra studi all’estero e la scoperta di sé stessa. Naturalmente timida, e consapevole del ‘peso’ del cognome che porta, Clara si è confessata al Corriere della Sera raccontando la sua storia. Che è fatta anche di rapporti complessi con il padre Graziano, e di un affetto autentico per Valentino, per lei esempio da seguire (anche se la moto la terrorizza). Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Clara Rossi, chi è la sorella di Valentino Rossi e l’album di debutto ‘Quel poco di cuore’

Clara Rossi, in arte Clari, è la figlia dell’ex pilota Graziano Rossi e della compagna Lorena Quieti, sposata in seconde nozze. Ma soprattutto è la sorella del campione di motociclismo Valentino Rossi, anche se con lui condivide il cognome e poco più. Clara infatti è una cantautrice, ha paura delle moto, e il 25 settembre 2026 debutterà con il suo primo album in assoluto "Quel poco di cuore". Dieci pezzi inediti, nati da una lunga gavetta e da un percorso che solo marginalmente ha toccato i ‘riflettori’.

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"Per una volta riesco a dirmi che sono stata brava", spiega lei, in un’intervista recente al Corriere. E ha presentato il titolo del suo lavoro così: "È un invito a esprimere le emozioni e a non difendere troppo il proprio cuore, altrimenti nessuno riesce a entrarci e ci isoliamo. Ancora oggi fatico ad aprirmi nelle relazioni personali, è un muro da abbattere". L’incontro con la musica per lei è avvenuto da giovanissima, quando scrisse a nove anni una canzone per la nonna mai conosciuta: "Guardavo mia mamma e mi chiedevo per quali motivi dovesse crescere senza di lei". Poi è arrivata l’esperienza all’estero, a soli 16 anni alla DeForest School negli Stati Uniti, dove ha studiato solfeggio e canto classico: "La famiglia che mi ospitava non sapeva minimamente chi fosse mio fratello", ammette.

Sempre all’estero, Clara ha continuato la sua avventura per altri sei mesi, trascorsi a Madrid. Dove ha imparato una lezione importante: "Era un viavai continuo. Facevo fatica a inserirmi, la timidezza mi frenava. Ho capito che dovevo buttarmi". E in effetti si è buttata, provando l’ingresso ad Amici, un’esperienza che oggi giudica con occhi diversi: "Ci ho provato con Amici. Ma ero piccola e mi ritennero ancora immatura. Volevo vivere l’ansia del casting. Oggi la tv non la sceglierei".

Il rapporto con Valentino Rossi e con il padre Graziano

Oggi Clara è cresciuta, si ispira nella musica di "Taylor Swift e Billie Eilish, ma anche il grande cantautorato italiano, De André su tutti", e ha realizzato il sogno di registrare il suo primo album. Il disco, anticipato dai singoli "Ore ore ore" e "Quel poco di cuore", è stato registrato al Naïve Recording Studio di Fano sotto la guida del produttore Francesco De Benedittis. E si è aggiunta la collaborazione fondamentale con il fratello di Max Gazzè, Francesco, storico paroliere.

Quanto al suo rapporto con il fratello famoso, per Valentino prova tanto affetto e stima: "La determinazione con cui ha costruito tutto, il carisma. Da lui ho imparato anche solo guardandolo. Ma la moto mi fa paura". Mentre appare più problematica la relazione con papà Graziano, che a gennaio scorso aveva fatto notizia per la decisione di non versare più l’assegno di mantenimento alla figlia, ormai grande e indipendente. Su quella vicenda Clara non porta rancore: "Non è mai stata una questione economica. Io per prima voglio camminare da sola", dice. E aggiunge a proposito del padre: "Gli voglio bene e gli devo tanto. Quando ha capito che la sua prima passione, le moto, non faceva per me, ha optato per l’altro suo grande amore, la chitarra. È stato il primo a mettermene in mano una".

In futuro, Clara Rossi vuole "continuare a scrivere e cantare, arrivare finalmente a un concerto tutto mio. Magari, un giorno, anche davanti a papà Graziano". Ma per adesso si gode il presente, ricco di prime volte e di nuove esperienze. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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