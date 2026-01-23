Funerale Valentino, il discorso in lacrime del compagno: “Ora sarà difficile”. L'ultimo addio dei vip Si è tenuto questa mattina l’ultimo saluto al grande stilista, con il compagno Vernon Bruce Hoeksema che ha voluto fare un commovente discorso.

Questa mattina, 23 gennaio 2026, si sono svolti presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma i funerali di Valentino Garavani, l’iconico stilista scomparso a 93 anni. L’ultimo saluto al couturier romano ha visto una grande partecipazione di cittadini, istituzioni, volti noti e naturalmente dei grandi affetti di Valentino, da Giancarlo Giammetti al compagno Vernon Bruce Hoeksema. Proprio quest’ultimo ha deciso di intervenire a sorpresa durante il funerale con un commovente discorso in ricordo del suo amato: ecco cosa ha detto.

Valentino, le parole commoventi del compagno Vernon Bruce Hoeksema

Valentino Garavani e Vernon Bruce Hoeksema hanno condiviso ben 43 anni di vita e oggi, in occasione dell’ultimo saluto al grande stilista, il compagno ha deciso a grande sorpresa di intervenire lasciandosi andare a parole piene d’amore con le lacrime agli occhi. "Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela – ha affermato cercando di trattenere la commozione – Valentino era la persona a cui parlavo, non di cui parlavo. Questo è ciò che mi mancherà più di te. So che molti ti hanno amato, ma ciò che condividevamo era solo nostro. Non dico addio oggi, ma grazie".

All’uscita dalla camera ardente, Vernon Bruce Hoeksema aveva già espresso tutto il suo amore per lo stilista anche ai cronisti presenti, rivelando come le loro ultime parole siano state proprio "Ti amo". Un’espressione semplice che racchiude tutto l’amore provato l’uno per l’altro. "Valentino mi ha lasciato un incredibile ricordo, quarantatré anni accanto… siamo l’uno accanto all’altro, è la mia vita. Adesso ho tanti bei ricordi, ma sarà difficile senza di lui", aveva poi aggiunto mostrando tutto il suo dolore.

Funerali Valentino, tutti i Vip presenti per l’ultimo saluto

Molti i volti noti che questa mattina hanno voluto dare l’ultimo saluto a Valentino partecipando al suo funerale. Tra questi Donatella Versace, Anne Hathaway, Anna Wintour, Tom Ford, Afef Jnifen, Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri. Immancabili anche grandi nomi dell’industria come François-Henri Pinault, Antoine Arnault con Natalia Vodianova e Brunello Cucinelli.

Per le istituzioni ha partecipato Roberto Gualtieri, tra i volti noti italiani la conduttrice Simona Ventura e Tiziana Rocca, e tra le icone internazionali anche Elizabeth Hurley, Marisa Berenson e Olivia Palermo. Bianca Brandolini D’Adda, modella che ha lavorato con Valentino per molto tempo, ha voluto ricordare l’ultimo imperatore della moda con queste parole: "Mi diceva sempre: per favore, non lasciare mai casa senza mettere un po’ di rossetto".

