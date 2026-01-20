Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: ex compagno, socio e amico fraterno dello stilista Insieme come coppia per 12 anni, e per oltre 50 uniti da un'alleanza rara che ha saputo far diventare la casa di moda un simbolo di lusso assoluto.

Il mondo, e non solo quello della moda, piange la scomparsa di Valentino Garavani, morto ieri a Roma all’età di 93 anni. Una vita intensa quella dello stilista, piena di arte e poesia, con un talento artistico visionario che rimarrà come sua eredità. Tra i suoi affetti più cari c’è sempre stato Giancarlo Giammetti, figura chiave della moda italiana e internazionale, compagno di vita e socio storico di Valentino. Perché se il genio creativo dell’haute couture è stato capace di definire un’estetica elegante e senza tempo, si può affermare che Giammetti ne è stato il complemento indispensabile: l’uomo dell’organizzazione, della strategia e della visione imprenditoriale che ha trasformato un talento artistico in un impero globale.

Chi è Giancarlo Giammetti, ex compagno di Valentino Garavani

Nato a Roma nel 1942, Giancarlo Giammetti ha fin da giovane un forte interesse per l’arte. Inizialmente impegnato negli studi di Architettura, ha poi sviluppato una forte inclinazione per il management e le relazioni pubbliche, tutte qualità che, unite a un gusto raffinato e disciplina, hanno poi saputo far crescere la maison Valentino fino a fasti che tutti conoscono. Il destino di Giammetti, infatti, cambia radicalmente nel 1960, quando incontra Garavani a Roma, in via Veneto. Proprio qui inizia la loro storia personale e professionale destinata a durare decenni.

Il loro rapporto si è da sempre fondato su un equilibrio raro: amore, fiducia, amicizia ma anche una una netta divisione dei ruoli, con lo stilista dedito alla creazione, e Giammetti alla gestione dell’azienda. Una sinergia che ha saputo far crescere la maison Valentino rapidamente, fino a divenire un simbolo di lusso assoluto. Insieme hanno fondano la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, dedicata alla promozione dell’arte, della cultura e del talento creativo. Un esempio di come un grande successo nasca spesso dall’incontro di competenze diverse ma complementari, capaci di scrivere una delle pagine più affascinanti della storia del Made in Italy.

La storia d’amore tra Valentino e Giancarlo Giammetti

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti si conobbero a Roma alla fine di luglio del 1960, al Café de Paris. A raccontarlo fu lo stilista, spiegando che si trattò di un incontro in una sera come tante, fatto di sguardi e finito poi con un nuovo rendez-vous a Capri. La loro storia d’amore è durata 12 anni, mentre l’amicizia e il sodalizio professionale non sono mai finiti, andando avanti per quasi 60 anni, fino alla morte dello stilista. "Stare con Valentino? Un miracolo", aveva raccontato proprio Giammetti in un’intervista al Corriere della sera. La loro è una storia di alleanza fatta di un equilibrio molto raro da trovare, capace di andare oltre all’amore romantico, con stima, rispetto e devozione: "Io non facevo il business, io facevo il futuro della ditta vicino a lui, dando a Valentino la libertà di dedicarsi solo a creare", sono state le sue parole lo scorso maggio a FQMagazine.

