Valentino, la camera ardente e la scelta sulla sepoltura: l’ultimo gesto d’amore di Giammetti
In mattinata è stata ufficialmente aperta al pubblico la camera ardente di Valentino Garavani, mentre venerdì verranno celebrati i funerali: i dettagli.
Nella mattinata è stata aperta al pubblico la camera ardente di Valentino Garavani, l’iconico stilista romano scomparso lo scorso 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni. Mentre molte persone attendono di entrare per dare il loro ultimo saluto al grande couturier italiano, emergono i primi dettagli sulle scelte fatte dallo stesso Valentino in merito alla sua sepoltura, senza mai dimenticare il più grande amore della sua vita, lo storico compagno Giancarlo Giammetti: ecco tutti i dettagli.
Valentino, l’ultimo saluto al grande stilista tra camera ardente e funerali
La camera ardente di Valentino, prevista oggi mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18, è stata allestita presso la sede della sua fondazione in piazza Mignanelli 23 a Roma. Le prime persone sono già entrate per dare il loro ultimo saluto allo stilista, mentre molte altre sono ancora in attesa. Non manca nemmeno lo storico compagno Giancarlo Giammetti, così come i fratelli dello stilista Sean e Anthony Sax. I funerali si terranno invece venerdì 23 gennaio alle 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a piazza della Repubblica 8 di Roma.
Valentino Garavani, la scelta della sepoltura
In queste ore sono emersi anche i primi dettagli su quella che sarà la sepoltura del grande Valentino Garavani, che nelle sue ultime volontà ha inserito anche un ultimo gesto d’amore con lo storico compagno Giancarlo Giammetti. Lo stilista verrà sepolto al Cimitero Flaminio di Roma, detto di Prima Porta, in una grande tomba a forma circolare, con ampie vetrate e piante sempreverdi a cornice, fatta realizzare proprio l’anno scorso dallo stesso Valentino. Il grande stilista, infatti, non ha voluto lasciare nulla al caso, organizzando tutti per filo e per segno. Anche la scelta di essere sepolto in un cimitero a nord della capitale, e non nel grande e monumentale Verano, simboleggia la grande coerenza dello stilista: elegante, semplice e raffinato nella vita e nella morte.
Sulla tomba, dal grande gusto estetico (e trattandosi di Valentino non poteva essere altrimenti) sono evidenti i nomi Garavani e Giammetti, simbolo di un amore che andrà ben oltre la scomparsa dell’iconico stilista. Il loro sodalizio è infatti destinato a durare in eterno, con lo stesso Giammetti che ha già annunciato di voler essere sepolto proprio accanto all’ex compagno al momento della sua dipartita. Dopo una vita passata insieme, nel lavoro e nel privato, un giorno continueranno a riposare l’uno accanto all’altro, mentre l’impero che hanno costruito continuerà a donare bellezza al mondo.
