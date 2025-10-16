Valentina Persia va oltre la risata, One Milf Show provoca ma fa anche riflettere
Dal 9 ottobre la comica è tornata sul Nove con 'Sinceramente Persia – One Milf Show' e sta facendo impazzire il pubblico.
Valentina Persia è tornata protagonista sul Nove con Sinceramente Persia – One Milf Show, quattro puntate (in onda dal 9 ottobre) che promettono di scuotere la scena comica italiana. Dopo lo speciale di gennaio, Persia non si accontenta: vuole che questo show diventi qualcosa di più che una serata di risate.
Sarà uno specchio, a tratti autoironico, a tratti provocatorio, ma sempre sincero, nello stile che contraddistingue la conduttrice e dove si mescola la risata con la verità quotidiana. Nello show anche Omar Fantini e Alessio Viola, e ospiti come Belén Rodríguez e Ciro Ferrara, che daranno materia per momenti di racconto autentico e scontri veri.
