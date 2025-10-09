Valentina Persia sceglie Belen e ‘asfalta’ De Martino: debutto in TV con scintille. Cosa succede stasera sul Nove La comica debutta questa sera sul Nove con "Sinceramente Persia – One Milf Show". Ospite la conduttrice argentina, Ciro Ferrara e lo youtuber Giuseppe Ninno “Mandrake”.

Questa sera Valentina Persia è pronta a rimettere in moto la macchina dell’ironia con lo show Sinceramente Persia – One Milf Show, in onda sul Nove alle 21.30. Un ritorno in grande stile, il suo, con quattro puntate in compagnia di Omar Fantini e Alessio Viola, e una schiera di ospiti che promettono scintille. Tra i nomi di punta, è attesa stasera la showgirl Belen Rodriguez, a cui Valentina ha dedicato parole al miele in una recente intervista. Mentre al suo ex, Stefano De Martino, sono state riservate diverse bordate (ironiche) in pieno stile Persia. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Valentina Persia, il nuovo show sul Nove e le bordate a De Martino

La comica Valentina Persia è pronta a prendersi la scena, stasera, con la prima scoppiettante puntata di Sinceramente Persia – One Milf Show. Oltre all’ospite speciale Belen, ci saranno con lei anche Ciro Ferrara e Giuseppe Ninno "Mandrake", comico e youtuber da 3 milioni di followers. Il format prevederà rubriche pungenti come "La pancetta del Paese", il "vox pop" firmato Persia, "La post del cuore" e la storica chiusura con barzellette inedite. E non mancherà l’ironia irriverente della padrona di casa, come la stessa Persia ha in qualche modo anticipato in un’intervista concessa a Fanpage.it.

Interrogata sul momento attuale della televisione italiana, Valentina si è espressa a proposito del duello Affari Tuoi-La Ruota della Fortuna. "È bello che ci sia competizione", ha detto, "è sempre stato così, è come il paese, la città, è un derby. Un derby mediatico". Poi è arrivata la stoccata al ‘collega’ De Martino: "Da una parte c’è un ragazzo con un programma che funziona come Affari Tuoi. Che poi, penso che se ci vado io faccio il doppio di Stefano De Martino – mo’ per ridere, voglio dire. Lui ha una cazzimma particolare, è napoletano, è figo, le concorrenti sono tutte fighe".

Persia, però, ha colto anche gli aspetti positivi dell’ex ballerino: "C’è stato uno switch proprio per dare una ringiovanita e far appassionare anche i giovani a questo programma. Devo dire che lui è un mattatore, l’ha saputo fare bene. Ma dalla parte sua c’è anche una napoletanità che lo aiuta molto, non ci possiamo trincerare dietro un dito. Lui ha una facilità di dialogo, è sornione, ha una bella faccia da figlio e’ntrocchia".

Sul versante Mediaset, invece, la comica riconosce la forza di Gerry Scotti: "Dall’altra parte c’è un gigante, ragazzi, c’è un titanio che comunque si porta avanti anni e anni d’esperienza, sa come arrivare nelle case. Gerry Scotti è fortissimo. Poi veramente stiamo parlando dei numeri, che sono alti. È vero che c’è competizione, ma stanno andando bene tutti e due. Non si può lamentare né la Rai e manco Mediaset".

Sinceramente Persia – One Milf Show, le parole al miele di Valentina Persia su Belen

Nel suo nuovo show, Valentina Persia farà squadra con Belen Rodriguez nella prima delle quattro puntate. E tra le due showgirl il feeling è tangibile. "Abbiamo molto in comune. Non ce ne frega un ca**o né a me né a lei", ha spiegato la comica. "Ce lo siamo detto molto chiaro. Lei per un’esposizione anche fisica, mediatica di quello che è il suo personaggio. Io quando conosco queste persone che sono mediaticamente esposte, messe un po’ alla berlina, diciamolo, per fare un omaggio al grande De André quando diceva ‘le cagne a cui ha sottratto l’osso’, per citare Bocca di rosa".

"Io non sono una che giudica", ha concluso Valentina Persia, "soprattutto da quando sono diventata madre. Non me ne frega niente di quello che uno decide di fare nella sua vita purché non venga a ledere la mia. Fa bene a fare quello che fa, (Belen, ndr) è una donna che rispetto, non vado lì a guardarla dall’alto in basso, come fanno alcuni. Rispetto chi riesce ad andare nel profondo di uno spessore e di una testa che veramente è una macchina da guerra".

