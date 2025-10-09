Valentina Persia, chi era il compagno Salvo: 4 anni travolgenti e la morte drammatica La comica, stasera sul NOVE con un nuovo show, ha ricordato l'amore della sua vita, scomparso a causa di problemi al cuore: "È stata durissima".

Ironia, talento, bellezza e quel tocco sexy che con la sua intelligenza è diventato iconico. Valentina Persia torna alla grande con ‘Sinceramente Persia – One milf show‘, uno spettacolo nuovo di zecca in quattro puntate, in prima Tv ogni giovedì a partire da questa sera, giovedì 9 ottobre 2025 sul NOVE. Nello show "Metto una maschera di una donna provocante ma che in fin dei conti è una mamma che ama le sneakers e ama mettere un pantalone largo, questa è la mia maschera – ha raccontato ad AskaNews la comica -. Spero che la apprezzerete perché nonostante io sia una Milf, sono molto sincera e dico le stesse cose che pensate voi". Una carriera lunga e piena di successi la sua, tanta gavetta e il debutto in televisione nel 1994 nella trasmissione televisiva La sai l’ultima? Per quanto riguarda la vita privata, invece, Valentina Persia ha sempre mantenuto un certo riserbo, tornando a parlare di recente del grande amore della sua vita, Salvo, scomparso a soli 42 anni.

Valentina Persia, il grande amore con Salvo, morto a 42 anni: "È stata durissima"

Valentina Persia abbiamo imparato a conoscerla sul palco, graffiante, ironica, seducente. Nella vita privata, però, è un’altra, una donna come altre e madre di due gemelli avuti a 43 anni, Lorenzo e Carlotta, nati dopo che il suo grande amore Salvo era venuto a mancare: "Ho avuto i gemelli dieci anni fa con la fecondazione assistita, dopo la morte del mio grande amore Salvo, scomparso a 42 anni per una malattia congenita al cuore. Siamo stati insieme quattro anni e ogni anno ha avuto un infarto. È stata durissima", ha raccontato la comica a Il Messaggero.

L’uomo, un architetto di Catania, è morto a soli 42 anni a causa di un infarto, dopo aver vissuto una bellissima storia d’amore con Persia durata 4 anni: "Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente. Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo", raccontava ospite a Vieni da me nel 2020.

Il ricordo di Salvo e la difficoltà di stare sul palco: "Quella volta non ce l’ho fatta"

Il ricordo del suo amore lo ha raccontato anche in occasione della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2021, dove aveva spiegato come mai non si fosse più fidanzata: "Non mi sono più innamorata, ma non perché mi sono chiusa, ma non sono mai stata una ragazza che va in giro a rimorchiare. Sono una che scappa se si innamora, ho avuto il privilegio di conoscere cosa significa amare e questa fortuna la auguro ai compagni che stanno di là e a tutti quelli che non credono nell’amore".

La perdita di Salvo è stata difficilissima da affrontare, specie quando si è su un palco e si deve far ridere il pubblico: "Quando ho perso il mio compagno Salvo per un infarto nel 2004, due giorni dopo ero di nuovo sul palco per lo spettacolo Single per forza che lui aveva visto. Il monologo sarebbe dovuto durare due ore, ma ho interrotto dopo 50 minuti scusandomi con il pubblico. Dopo tanti anni di carriera riesco a non far entrare il dolore nel mio lavoro tenendo alta l’unica maschera che mi posso concedere, quella del mestiere. Ma quella volta non ce l’ho fatta, ed è andata bene così", spiegava a Vanity Fair Persia.

