Valentina Lodovini (ri)parte da una doppia vita e da un segreto: Maridos è una storia imprevedibile che nasconde un intreccio incredibile L'attrice italiana è tra i volti del nuovo film di Paolo Costella: una commedia degli equivoci che racconta una storia insolita tra segreti e colpi di scena.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È in corso di lavorazione, tra i vicoli di Santo Stefano di Sessanio e le strade dell’Aquila, il set di Maridos, la nuova commedia di Paolo Costella che vede Corrado Guzzanti ed Edoardo Pesce vestire i panni di due rivali inaspettati. Con loro, a completare il cast, c’è anche Valentina Lodovini. Il film si preannuncia come una commedia in cui non mancano colpi di scena e cose imprevedibili. Di seguito, tutti i dettagli.

Maridos, Valentina Lodovini protagonista del nuovo film di Paolo Costella: la trama

Valentina Lodovini è tra i protagonisti del nuovo film di Paolo Costella dal titolo provvisorio Maridos, attualmente in lavorazione. Il film, scritto da Costella insieme a Michele Abatantuono e Lara Prando, è girato tra Santo Stefano di Sessanio e L’Aquila ed è l’adattamento italiano della commedia spagnola Mari(dos). Prodotto da Italian International Film e Picomedia, con distribuzione affidata a Vision Distribution, racconta la storia di due uomini che scoprono di essere entrambi i mariti della stessa donna. Quando Laura ha un incidente ed entra in coma, i due sono costretti a convivere e, ricostruendo la sua doppia vita, finiscono per rimettere in discussione anche la propria, scoprendo che il loro peggior rivale potrebbe diventare il loro migliore amico.

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Il cast di Maridos

Oltre a Lodovini, nel cast della commedia troviamo anche:

Corrado Guzzanti

Edoardo Pesce

Lucia Mascino

Gianluca De Angelis

È Andata Così, l’ultimo film con Valentina Lodovini

In attesa di rivederla nelle sale con Bentornati al Sud, accanto a Claudio Bisio e Alessandro Siani, Valentina Lodovini è anche la protagonista di È Andata Così, diretto da Gianni Zanasi. Cecilia (Valentina Lodovini) è una madre single determinata che, dopo tre relazioni importanti finite male, si ritrova ad affrontare un’improvvisa difficoltà. Per uscirne, decide di chiedere aiuto ai tre uomini che hanno segnato la sua vita: Christophe (Valerio Mastandrea), regista teatrale in crisi e padre della figlia maggiore; Guido (Leonardo Lidi), ex manager diventato rider e padre del secondo figlio; e Tony (Michele Riondino), sedicente manager musicale ed ex marito. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto, i quattro danno vita a un’insolita famiglia allargata, tra tensioni, equivoci e momenti di comicità.

La storia racconta con ironia i rapporti familiari, l’amore e la capacità di ricominciare anche nei momenti più difficili. Insomma, per Lodovini è un anno intenso di lavoro perché, con tutti i progetti che ha in agenda, sicuramente la rivedremo spesso sul grande schermo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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