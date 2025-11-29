Non solo Montalbano, Valentina Lodovini in 5 film da vedere assolutamente su RaiPlay In molti la ricordano per il ruolo in uno degli episodi della fiction Montalbano, ma lei è molto altro: i film in streaming su RaiPlay con Valentina Lodovini.

Brava, bella, intelligente e piena di talento: Valentina Lodovini è uno dei volti più amati del cinema italiano e le sue interpretazioni in film e serie ne sono la dimostrazione. Capace di spaziare dal comico al drammatico, l’attrice riesce, ogni volta, a immedesimarsi in qualsiasi ruolo con grande disinvoltura. In questo articolo vogliamo proporvi 5 film che trovate in streaming su RaiPlay, con protagonista proprio Lodovini. Siete pronti, bene, allora proseguite la lettura!

Valentina Lodovini, 5 film in streaming su RaiPlay

C’è chi l’ha apprezzata accanto ad Alessandro Siani in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, e chi invece in un episodio della fiction Il Commissario Montalbano. Quello che però in molti non sanno è che Valentina Lodovini ha una vasta filmografia di cui andare fiera. Di seguito, troverete 5 film di cui è protagonista e che si trovano in streaming sulla piattaforma RaiPlay:

Generazione Mille Euro (2009)

In questa commedia, Lodovini interpreta Beatrice, giovane donna che entra nella vita di Matteo, un neolaureato alle prese con il precariato e le difficoltà del lavoro. Il film si concentra sulle vane speranze di una generazione di giovani italiani costretti a reinventarsi continuamente in un mondo instabile.

Passione Sinistra (2013)

In questo film, tratto dal romanzo di Chiara Gamberale, la storia verte su Nina (Lodovini), giovane idealista e politicamente impegnata, la cui vita con il fidanzato Bernardo cambia quando incontra Giulio, un intellettuale con idee molto diverse. Tra loro nasce un’attrazione intensa e conflittuale, fatta di passione e contrasti. La pellicola analizza il delicato equilibrio tra amore e ideologia, e mostra come le differenze possano allo stesso tempo allontanare e avvicinare le persone.

Good for Nothing (2014)

Una commedia di Gianni Di Gregorio, dove Lodovini interpreta Cinzia, giovane e attraente collega di Gianni, un impiegato timido e burbero costretto a posticipare la pensione di tre anni. Lavorando in un ufficio pubblico inefficiente e conflittuale, Gianni affronta le difficoltà del sistema burocratico, mentre Cinzia nutre speranze nei confronti di Marco, un collega gentile ma ingenuo. Il film affronta temi come lo sfruttamento sul lavoro, le attese deluse e la difficoltà di emergere in un ambiente complesso.

Figli del Destino (2019)

Questo film, che si presenta come un mix tra docufiction e storia, racconta quattro vicende reali legate alle leggi razziali italiane del 1938. Lodovini interpreta uno dei personaggi coinvolti nelle tragedie dei giovani ebrei, le cui vite furono sconvolte da discriminazione, fuga, paura e deportazione. L’opera ha un forte valore storico e dà voce alle storie spesso rimaste silenziose.

Conversazioni Con Altre Donne (2023)

In questa versione italiana di un film americano (Conversations with Other Women), Lodovini interpreta una donna soprannominata "Zoticona", che incontra casualmente a un matrimonio un suo ex, interpretato da Francesco Scianna. Pur avendo vite separate, la serata riporta alla luce complicità e ricordi. Il film pone l’attenzione su diversi fattori, come: emozioni, silenzi, rimpianti e la possibilità di tornare sui propri passi.

