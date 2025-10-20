Valentina Lodovini accende la passione e mette in imbarazzo i vicini su Mediaset Infinity Mediaset Infinity propone ai suoi utenti una commedia frizzante: Valentina Lodovini i suoi vicini in situazioni imbarazzanti e scioccanti al limite dell’assurdo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Vi è mai capitato di essere stati invitati a cena dai vostri vicini e lì, in quel contesto, tra una chiacchiera e l’altra, di aver provato un imbarazzo talmente grande da voler sprofondare? Be’, se non vi è mai successo, potreste farvi un’idea di cosa si prova guardando un film che Mediaset Infinity propone ai suoi utenti, con protagonista Valentina Lodovini, affiancata da un cast pieno di volti amati: Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e altri. Di seguito, tutti i dettagli che vi faranno comprendere meglio il tutto.

Valentina Lodovini esplora il desiderio e l’intimità di una coppia nel film Vicini di Casa

Il film di cui vogliamo parlarvi è Vicini di Casa, diretto da Paolo Costella, e con protagonista Valentina Lodovini. Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) sono sposati da anni, ma il loro rapporto è diventato freddo e conflittuale. Una sera Federica invita i vicini, Laura e Salvatore (Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni), una coppia vivace e affiatata, che propone un gioco provocatorio tra coppie. L’incontro diventa così l’occasione per mettere in discussione convenzioni sociali e morali, esplorando desideri repressi, aspettative deluse e le dinamiche delle relazioni di coppia. Da una trama così si capisce perfettamente che la tematica principale di questa commedia è il rapporto di coppia in tutte le sue sfumature: dalla crisi alla ricerca di un equilibrio tra desiderio e intimità, evidenziando differenze di approccio alla relazione e alla sessualità.

Valentina Lodovini interpreta Laura, psicologa aperta e libera, che entra in empatia con Federica e offre al film quel tocco di freschezza e libertà di cui ha bisogno e, lo fa offrendo uno sguardo autentico fuori dal comune sulle dinamiche di coppia.

Location, curiosità e dove vedere Vicini di Casa in streaming

Anche per questo film abbiamo delle curiosità che non potete non conoscere. Le riprese si sono svolte interamente nell’appartamento romano di Giulio e Federica, interpretati da Claudio Bisio e Vittoria Puccini. La regia di Costella sfrutta lo spazio chiuso per approfondire ulteriormente le relazioni dei protagonisti. Inoltre, il regista ha dichiarato di essersi ispirato ai film di Woody Allen e ha utilizzato la musica jazz per esprimere le emozioni dei personaggi e arricchire la narrazione. C’è da dire anche che Vicini di Casa è stato candidato ai Nastri d’Argento e ha incassato circa 1,6 milioni di euro, ricevendo però recensioni piuttosto contrastanti. Se abbiamo suscitato il vostro interesse e volete immergervi nella visione di questa pellicola, la trovate in streaming su Mediaset Infinity.

