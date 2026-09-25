Valentina Lodovini alle prese con una situazione impossibile in È Andata Così: stavolta finisce guai L'attrice italiana torna al cinema con una commedia firmata Gianni Zanasi: una donna in crisi, tre uomini dal passato e una situazione tutta da gestire.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E se per rimettere insieme i pezzi della propria vita fosse necessario tornare proprio dalle persone da cui si è cercato di prendere le distanze? È da questo paradosso che prende forma È Andata Così, il nuovo film diretto da Gianni Zanasi e interpretato da Valentina Lodovini. L’attrice veste i panni di una donna alle prese con un momento di svolta, mentre attorno a lei riaffiorano presenze, vecchie storie e complicazioni tutt’altro che previste. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

È Andata Così, Valentina Lodovini in crisi nel nuovo film: cosa sappiamo

Gianni Zanasi torna dietro la macchina da presa con È Andata Così, una commedia dai toni agrodolci che sarà presentata al Festival del Cinema di Roma 2026, nella sezione Grand Public. Protagonista è Cecilia, una madre separata con due figli che, trovandosi improvvisamente in difficoltà, si ritrova a coinvolgere nuovamente nella propria vita i tre uomini con cui ha avuto relazioni importanti. Interpretati da Valerio Mastandrea, Leonardo Lidi e Michele Riondino, i tre ex compagni finiscono per condividere con lei un’insolita esperienza di convivenza, trasformando una situazione già complicata in un intreccio di tensioni, equivoci e momenti surreali. Nel cast, accanto a Valentina Lodovini, Valerio Mastandrea, Leonardo Lidi e Michele Riondino, figurano anche Pier Luigi Pasino, Michelangelo Dalisi, Andréa Furet, Marco Fiore, Alma Teresa Giardina ed Emanuele Maria Di Stefano.

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Si tratta di una produzione italiana e internazionale realizzata da Pupkin Production, Paco Cinematografica, Vision Distribution, Neo Art Producciones e A.B. Film, in collaborazione con Sky. In occasione dell’annuncio dell’uscita, sono stati diffusi anche il trailer, il poster e le prime immagini ufficiali.

Le difficoltà della vita quotidiana al centro del film È Andata Così

Attraverso questa particolare famiglia allargata, Zanasi racconta il bisogno di lasciarsi alle spalle fallimenti e delusioni senza rinunciare ai legami costruiti nel tempo. Al centro del film ci sono quindi le difficoltà della vita quotidiana, ma anche la possibilità di ritrovare un equilibrio grazie alle persone che, nel bene e nel male, hanno lasciato un segno importante. Con Valentina Lodovini affiancata da un cast corale di tutto rispetto, È andata così punta così a mescolare ironia e malinconia, raccontando con leggerezza la capacità di ricominciare quando tutto sembra essere andato storto.

È Andata Così, quando esce il film al cinema

Il film uscirà al cinema il 5 novembre, distribuito da Vision Distribution, dopo la presentazione in anteprima alla 21esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public. Vision Distribution curerà inoltre la distribuzione del film sui mercati internazionali. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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