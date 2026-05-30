È andata così, una Valentina Lodovini in crisi chiede aiuto agli uomini della sua vita L'attrice umbra è protagonista di una commedia malinconica che fa da testamento al bisogno di continuare a volersi bene, nonostante tutto.

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Valentina Lodovini sta per tornare al cinema con il film È andata così, diretto da Gianni Zanasi. Nel cast anche Valerio Mastandrea, Michele Riondino e Leonardo Lidi. Una storia di crisi, difficoltà ma anche rinascita attraverso l’aiuto delle persone che di più hanno segnato la nostra vita. Ecco tutto ciò che sappiamo sul film, in uscita al cinema tra qualche settimana.

È andata così: Valentina Lodivini divorziata con due figli rimette insieme la sua vita

Cecilia (Lodovini) è una madre single di due bambini, determinata e caparbia. Tutto si può dire della sua vita, meno che sia stata noiosa. Specialmente non dopo tre relazioni importanti ma tutte finite male. Quando un’inaspettata svolta degli eventi la manda in crisi, Cecilia è costretta a rivolgersi agli uomini della sua vita per avere aiuto. Ed è così che ritrova Christophe (Mastandrea), il suo primo grande amore e padre della figlia maggiore, un regista teatrale in crisi che vive nel ricordo della sua carriera sfolgorante. C’è poi Guido (Lidi), padre del secondo figlio, un ex manager rampante che ha scelto di reinventarsi come rider. E infine Tony (Riondino), sedicente manager musicale, l’unico che l’ha sposata, per poi anche lasciarla.

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Per affrontare la situazione, i tre ex finiscono per convivere con lei come una strana famiglia allargata, dando vita a una situazione improbabile in cui ciascuno cerca di trarre vantaggio dall’altro.

Tra tensioni, equivoci e momenti di umorismo, la storia esplora i legami familiari, l’amore e la capacità di reinventarsi quando la vita mette tutto in discussione.

Perchè alla fine ci si vuole bene, nonostante tutto: quando esce È andata così al cinema

Il film è girato tra Roma, Tuscania e la suggestiva Orvieto. La fotografia di Vladan Radovic regala atmosfere intime, ma mai claustrofobiche. Tonino Zera firma una scenografia che riflette il caos dei legami. La sceneggiatura è scritta dallo stesso Zanasi con l’aiuto di Michele Pellegrini e Giacomo Ciarrapico.

A causa di qualche ritardo, il film è stato posticipato di oltre un anno. Sarebbe dovuto uscire, infatti, lo scorso 30 ottobre, mentre adesso la nuova data di uscita al cinema di È andata così dovrebbe corrispondere al 4 novembre 2026. Prodotto da Pupkin Productions, Paco Cinematografica e Vision Distribution, con il supporto di Neo Art Producciones e A B Film, il film è frutto di una collaborazione internazionale. Una commedia malinconica testamento al bisogno di continuare a volersi bene, nonostante tutto.

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