Valentina Lodovini su Raiplay con un film che spezza il cuore: si svolge tutto in una sola, folle, notte d'amore Conversazioni con altre donne è una perla nascosta nel palinsesto Rai, un gioiello malinconico per chi cerca una storia di rimpianti in cui potersi immedesimare

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Su RaiPlay c’è Conversazioni con altre donne, un film che non vi aspettate: una coppia ormai separata, un’unica notte, una stanza d’albergo e Tropea. Un mix esplosivo pronto a spezzare il cuore e accarezzarlo allo stesso tempo. Protagonista assoluta di questa pellicola del 2023 è Valentina Lodovini, in una delle sue performance più toccanti, profonde ed emozionanti. Alla regia il debuttante Filippo Conz, che riesce già a convincere per delicatezza narrativa. A completare il cast Francesco Scianna, incarnazione di un uomo che, nonostante tutto, non ha mai smesso di ricordare, e Chiara Baschetti, Carlo Ferreri, Paola Sambo e Sebastiano Gavasso.

La trama di Conversazioni con altre donne in streaming su RaiPlay

Lui, "Principino" (Scianna), ha sposato un’altra. Lei, "Zoticona" (Lodovini), ha un compagno. Non si sentono da 9 anni, ma per casualità si ritrovano entrambi al matrimonio di un amico comune, in una suggestiva villa a Tropea. Tutti e due hanno vite nuove, ma la confidenza non è mai scemata. Una complicità che non ha bisogno di spiegazioni e che si traduce in una danza fatta di battute, sguardi, memorie. Si chiudono in una stanza per una singola notte. Cercano se stessi, l’uno nell’altra, o forse stanno inseguendo quello che erano prima che il tempo li cambiasse.

Lodovini e Scianna rubano la scena in un film sul rimpianto

Conversazioni con altre donne è l’adattamento italiano della pellicola del 2005 Conversations with other Women, con con Helena Bonham Carter e Aaron Eckhart. Un "rifacimento" italiano nell’anima ma fedele nello spirito. Il cast avrebbe anche altri personaggi, ma la scena è assolutamente tutta per loro, Lodovini e Scianna. Due personaggi senza nome perchè semplicemente non ne hanno bisogno. Potrebbero essere chiunque. Sono semplicemente loro con ciò che hanno: ricordi, parole, ferite. E un presente che non sa dimenticare il passato.

Non si tratta solamente di un film d’amore, ma è anche e soprattutto una pellicola sul rimpianto, sulle scelte non fatte, sulle parole che non si riescono mai a dire in tempo. Ogni scena, ogni dialogo, ogni battuta scava un solco nel cuore dello spettatore, che potrebbe ricevere una carezza o uno schiaffo. Uno stile registisco asciutto, quasi teatrale, fa da corollario a emozioni traboccanti.

Dove vedere Conversazioni con altre donne in streaming

Questa pellicola non è di quelle per chi è alla ricerca di colpi di scena. È una perla nascosta, una storia che appartiene a tutti, in un modo o nell’altro. Conversazioni con altre donne è un gioiello malinconico che trovate in streaming gratuitamente su RaiPlay.

