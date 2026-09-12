Valentina Ferragni senza freni: dalle paure per Chiara alle bordate contro Fedez: "Era stata voluta da Federico" Dalla fine della relazione con Matteo Napolitano al periodo più difficile vissuto accanto a Chiara Ferragni, fino alle critiche alla seconda stagione di The Ferragnez.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Valentina Ferragni ha deciso di raccontarsi con molta onestà, affrontando nel corso dell’intervista a One More Time alcuni dei momenti più delicati degli ultimi anni. Dalla sua situazione sentimentale alle difficoltà affrontate dalla famiglia durante il Pandoro gate, fino al rapporto con Fedez e a ciò che non aveva apprezzato della seconda stagione di The Ferragnez, l’influencer ha restituito un ritratto molto personale di una famiglia che, dietro l’immagine pubblica, ha attraversato momenti tutt’altro che semplici.

La fine della storia di Valentina Ferragni e la scelta di non accontentarsi

Valentina ha confermato anche la fine della relazione con Matteo Napolitano, spiegando di aver scelto di interrompere una storia importante perché non avrebbe potuto darle ciò che desiderava davvero dal futuro: "Io ho lasciato andare un amore a cui ero tanto legata perché sapevo che quella persona non mi avrebbe dato quello di cui io avevo bisogno e non mi voglio dimezzare, non voglio dover guardare indietro fra qualche anno e sentirmi di essermi accontentata. Mi sono scelta, cerco di amarmi, so quello che voglio, so che non voglio scendere compromessi". Il desiderio di costruire una famiglia resta, ma non al punto da aspettare qualcuno che potrebbe non arrivare: "Faccio 34 anni quest’anno, non sono sposata, non ho un figlio, che è una cosa che mi piacerebbe tanto, ma non c’è stato modo", ha raccontato.

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Il momento più difficile per Chiara Ferragni

Il passaggio più delicato dell’intervista riguarda però Chiara Ferragni e il periodo successivo all’esplosione del Pandoro gate. Valentina ha raccontato per la prima volta con grande chiarezza quanto la situazione avesse preoccupato l’intera famiglia, tanto da spingere lei, Francesca e i genitori a restare costantemente accanto a Chiara: "Quando è iniziato tutto quel Pandoro gate… Eh lì è stato veramente un momento in cui noi sorelle, nostra mamma e nostro papà siamo andati in soccorso di nostra sorella Chiara che non voleva uscire di casa, non voleva mangiare, eravamo sempre con lei, non la lasciavamo da sola, neanche per andare in bagno". Una frase che restituisce la dimensione della paura vissuta in quel periodo. Alla domanda su cosa temesse maggiormente vedendo la sorella in quelle condizioni, Valentina ha risposto senza girarci intorno: "Quando vedi una persona stare così tanto male, la paura è che possa fare gesti assurdi, no?" Per questo la famiglia cercava soprattutto di esserci, anche attraverso gesti semplicissimi come mangiare insieme o fermarsi a dormire da lei.

Le critiche a Fedez e a come veniva raccontata la famiglia

Nel racconto di Valentina c’è spazio anche per una questione che aveva già fatto discutere ai tempi della seconda stagione di The Ferragnez. La sua presenza nella serie si era progressivamente ridotta e oggi ha spiegato che non si trattò semplicemente di una scelta editoriale: "La serie tv è stata fatta e voluta soprattutto da Federico e poi anche da Chiara. È la cosa che infatti mi è dispiaciuta tantissimo della prima stagione ed è il motivo per cui poi io non l’ho più rifatta", ha spiegato, criticando soprattutto il modo in cui venivano messe a confronto le due famiglie.

"Non mi era piaciuto per niente il modo in cui veniva raccontata questa storia. Il modo in cui si trattavano le persone con assoluta superficialità e non si voleva conoscere niente, si voleva solo vedere le differenze delle famiglie, come se una fosse una famiglia normale e l’altra no". Una critica che coinvolge direttamente Fedez, secondo la ricostruzione di Valentina, soprattutto per il modo in cui alcuni confessionali venivano utilizzati per creare contrapposizioni senza possibilità di replica. Il risultato, a suo giudizio, era una rappresentazione distante da quella che lei sentiva appartenere alla propria famiglia, che ha sempre considerato molto unita.

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