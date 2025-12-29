Valentina Ferragni compie 33 anni e vola in Colombia: “Festeggiando nel miglior modo di sempre” La sorella della nota imprenditrice Chiara ha deciso di festeggiare il compleanno concedendosi un viaggio di 12 giorni con il fidanzato: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Valentina Ferragni, oltre ad essere conosciuta come sorella minore della più celebre imprenditrice digitale Chiara Ferragni, è anche molto popolare come influencer e fondatrice del marchio di gioielli e accessori Valentina Ferragni Studio. Valentina è seguitissima sui social, dove nelle ultime ore ha annunciato di essere partita per un lungo viaggio in occasione del suo compleanno: scopriamo di più.

Valentina Ferragni, il viaggio in Colombia per il compleanno (e i messaggi della famiglia)

Proprio oggi, 29 dicembre 2025, Valentina Ferragni compie 33 anni e come raccontato proprio da lei attraverso i social, quest’anno i festeggiamenti non avverranno in Italia ma in Colombia. "33 anni da adesso. Buon compleanno a me festeggiando nel miglior modo di sempre, perché siamo appena atterrati in Colombia", ha infatti scritto Valentina sui social pubblicando un’immagine in bianco e nero che la ritrae sorridente con una fetta di torta. Tra le Instagram stories, Valentina ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul viaggio in Colombia (dove la sorella Chiara è già volata qualche giorno fa) in compagnia del fidanzato Matteo Napoletano, sottolineando che staranno via 12 giorni e che nel suo itinerario sono previsti ben 9 voli aerei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E anche in questa speciale occasione, la famiglia non ha certo fatto mancare la sua presenza sui social. Al di sotto del post di Valentina non sono infatti mancati gli auguri e i messaggi d’affetto dei genitori e della sorella Chiara. Mamma Marina Di Guardo ha riempito la risposta di cuori rosa, mentre il papà Marco Ferragni ha commentato scrivendo: "33 anni… sarai sempre la mia piccolina". Immancabile poi il commento della sorella Chiara Ferragni che ha scritto: "Auguri sisterina bella".

Valentina Ferragni, il rapporto con Chiara Ferragni e le difficoltà iniziali

Valentina Ferragni non ha mai nascosto di avere un meraviglioso rapporto con la sua famiglia e con la sorella Chiara, anche se all’inizio essere riconosciuta solamente come ‘la sorella di’ per lei non è stato facile. "Essere etichettata come ‘sorella di’ mi è dispiaciuto, anche perché dico sempre che preferisco essere odiata per la persona che sono anziché per essere semplicemente la sorella di qualcuno. È stato molto difficile togliersi quel pregiudizio di dosso, ma quando nel 2020 ho aperto il mio brand ho capito, per la prima volta, che potevo piacere agli altri per qualcosa di mio. È stata una vera botta di autostima. Sono una persona diversa da mia sorella. Ci è voluto un po’ di coraggio e tanta forza di volontà per dimostrare di valere agli occhi degli altri, e vorrei che questo mi venisse riconosciuto", ha raccontato proprio Valentina a Vanity Fair.

Potrebbe interessarti anche