Valentina e Antonio di Temptation Island diventeranno genitori Valentina e Antonio di Temptation Island si erano lasciati lo scorso dicembre, ma ora aspettano un figlio.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Valentina Riccio e Antonio Panico aspettano un figlio. La notizia è stata resa pubblica dalla coppia diventata famosa grazie all’ultima edizione di Tempation Island con un video sui social, in cui hanno scelto di parlare direttamente ai follower e chiarire le voci che da giorni circolavano online sulla possibile gravidanza.

Nel filmato è Riccio ad aprire scherzando subito: "Siamo qua per dirvi una cosa". Panico interviene subito dopo, facendo riferimento alle tante domande ricevute: "In queste settimane ci avete scritto in tanti per sapere se Valentina fosse incinta oppure no. Vogliamo dirvelo: Valentina non è incinta". Una frase che si rivela subito uno scherzo, perché pochi secondi dopo è lei a smentirlo: "Sta scherzando, in realtà sono al terzo mese di gravidanza".

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La coppia ha spiegato di non sapere ancora il sesso del bambino. Riccio ha detto di avere una sensazione, ma per la conferma bisognerà aspettare ancora qualche settimana. L’idea è quella di organizzare un momento di grande festa a Napoli per condividere la scoperta con amici e familiari. Nel video, entrambi hanno anche ringraziato chi li segue per i messaggi e l’attenzione ricevuta negli ultimi giorni.

Valentina e Antonio di Temptation Island, il figlio dopo la separazione

L’annuncio arriva a distanza di pochi mesi da una fase complicata della loro relazione. A dicembre 2025, infatti, i due avevano comunicato la decisione di separarsi. Una scelta maturata dopo un periodo segnato da tensioni e incomprensioni, che aveva portato alla rottura nonostante un percorso già conosciuto dal pubblico televisivo.

Riccio e Panico erano diventati noti per la partecipazione a Temptation Island, programma in cui avevano deciso di mettere alla prova il loro rapporto. In quel contesto erano emerse difficoltà legate soprattutto alla fiducia, tema che aveva continuato a pesare anche dopo la fine dell’esperienza televisiva. Era stata lei a voler partecipare al programma, con l’idea di capire fino in fondo quanto il compagno fosse realmente coinvolto e se il rapporto potesse avere un futuro. Durante il percorso nel villaggio le tensioni non sono mancate, ma la coppia è riuscita comunque ad arrivare al confronto finale senza rotture definitive. Al falò, infatti, avevano scelto di uscire insieme e in quel momento Panico aveva anche fatto una proposta di matrimonio, dando l’impressione di una ripartenza.

Al momento della separazione lo scorso dicembre, era stato Panico a spiegare pubblicamente la situazione, parlando di un rapporto diventato difficile da portare avanti. Aveva descritto una relazione segnata da continui contrasti, in cui mancavano ascolto e comprensione reciproca. Un quadro che aveva portato alla decisione di interrompere il percorso insieme.

Oggi, con l’annuncio della gravidanza, la situazione appare diversa. La coppia ha scelto di comunicare la notizia senza entrare nei dettagli del percorso che li ha riportati insieme, ma il video pubblicato segna un passaggio importante. L’attesa di un figlio apre una fase nuova, dopo mesi in cui la relazione sembrava chiusa.

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