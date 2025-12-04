Valentina Barbieri ricoverata, paura per l'imitatrice del GialappaShow: "Pianti e preoccupazioni", come sta ora
L'attrice è in ospedale dopo un periodo di forte stress. Lo ha fatto sapere lei stessa su Instagram: "Sono sotto le mani di bravissimi medici e infermieri".
Brusco stop e tanto spavento per Valentina Barbieri. L’attrice e imitatrice, fino a qualche giorno fa in onda su Tv8 nel GialappaShow, si trova ricoverata in un ospedale romano. La notizia è arrivata all’improvviso, come un fulmine e ciel sereno, e a far sapere del suo stato di salute è stata lei stessa sui suoi canali social: "Ciao amici, mi dispiace essere così assente ultimamente. Sono stai mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto…", ha spiegato ai quasi 600mila follower che la seguono, postando nella storia Instagram anche una foto sul letto della clinica con la flebo.
Paura per Valentina Barbieri: ricovero improvviso in ospedale per forte stress
Tantissimi impegni nell’ultimo periodo per Valentina Barbieri, forse troppi. L’attrice, famosa con per le sue imitazioni di Michelle Hunziker, Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e tantissime altre, ha fatto sapere su Instagram di doversi prendere un periodo di pausa. La consapevolezza del bisogno di rallentare, però, è arrivata nel peggiore dei modi, con un ricovero in ospedale. Assente da qualche giorno sui social, Barbieri è tornata per informare l’oltre mezzo milione di fan che la segue: "Ho passato una settimana terribile, forse ora sta procedendo meglio. Tra pianti e preoccupazioni, non mi sembrava il caso di mostrarvi le mie condizioni. Riemergo solo ora, dopo giorni passati qui".
Poi ha proseguito, mostrando anche la foto di lei sul letto della clinica: "Sono sotto le mani di bravissimi medici e infermieri e sono fortunata ad avere vicino il mio ragazzo le nostre famiglie. Nulla è scontato". Barbieri non ha specificato l’esatto motivo del ricovero, e non sa neanche quanto resterà in ospedale: "Non so per quanti giorni ancora sarò qui. So solo che il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo. Tornerò presto, mi mancate. Vi voglio bene".
