Le vacanze natalizie con le nuove serie Netflix: dai guai di Emily in Paris alle indagini di Tessa Thompson Tra grandi ritorni, nuove produzioni originali e thriller internazionali, Netflix punta sulla varietà per accompagnare il pubblico durante le festività natalizie.

Il periodo delle feste natalizie 2025 si preannuncia particolarmente ricco per gli abbonati Netflix, che tra la metà di dicembre e i primi giorni di gennaio potranno scegliere tra ritorni amatissimi, nuove produzioni originali e storie ambientate in mondi univi. L’offerta seriale spazia dalla commedia romantica internazionale al thriller più cupo, passando per il reality e il crime europeo. Ecco cosa non farsi scappare.

Le serie delle vacanze natalizie su Netflix: da La sua verità a Emily in Paris

Uno dei titoli più attesi è senza dubbio Emily in Paris, che torna il 18 dicembre con la quinta stagione. La serie riprende il percorso di Emily in una fase di forte cambiamento, con la protagonista ormai coinvolta in nuove sfide professionali e personali che la portano a dividersi tra Roma e Parigi. Il confronto tra le due città simbolo dello stile europeo diventa il cuore narrativo della stagione, tra ambizioni lavorative, relazioni sentimentali messe alla prova e scelte che hanno conseguenze concrete sulla sua carriera. Il 23 dicembre arriva la terza stagione di The Goldin Touch: i re dei memorabilia, che continua a raccontare il dietro le quinte del mondo delle aste di oggetti da collezione. Anche in questa nuova uscita il focus resta sulle trattative, sulle valutazioni e sulle storie personali legate a cimeli sportivi e culturali di enorme valore. Il 26 dicembre debutta Cashero, una serie che unisce azione e riflessione sociale. La storia segue Sang-ung, un uomo in difficoltà economiche che scopre di possedere un potere tanto più forte quanto maggiore è il denaro che ha con sé. A fine anno, il 29 dicembre, Netflix propone Members Only: Palm Beach, ambientata nell’élite sociale della Florida. La serie esplora le dinamiche di potere, le alleanze e le rivalità all’interno di circoli esclusivi, mostrando come reputazione, accesso e influenza contino più del denaro stesso.

Il nuovo anno si apre il 1° gennaio 2026 con Fuga, un thriller drammatico che racconta la discesa di un padre in un mondo oscuro mentre cerca di ritrovare la figlia scomparsa. Seguono poi Land of Sin il 2 gennaio, un crime nordico ambientato nella campagna svedese segnato da faide familiari e tensioni irrisolte, e La sua verità l’8 gennaio, che chiude il ciclo festivo con un’indagine giornalistica in cui nulla è come sembra e ogni versione dei fatti porta a nuovi intrighi.

