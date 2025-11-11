V per Vendetta diventa una serie e torna al cinema dopo 20 anni: la maschera della ribellione protagonista di eventi da urlo HBO e DC Studios uniscono le forze per riportare sullo schermo l’eroe mascherato simbolo di libertà: una nuova serie che riaccende il mito della ribellione.

E’ uno di quei film che, senza dubbio, ha fatto la storia del cinema, in particolare di quello distopico e, adesso, il personaggio più ribelle sta per tornare con un nuovo progetto. HBO e DC starebbero lavorando a una nuova serie ispirata all’opera di Alan Moore e David Lloyd, ovvero, V per Vendetta. Questa iniziativa potrebbe vedere la presenza di nomi importanti e potrebbe riportare in scena l’iconica maschera di Guy Fawkes in una veste completamente inedita. Vediamo insieme tutti i dettagli.

V per Vendetta, HBO e DC al lavoro su una nuova serie tv

No, non è una bugia: Pete Jackson (Somewhere Boy) sarebbe al lavoro su una serie televisiva ispirata a V per Vendetta, prodotta da DC Studios per HBO. Il progetto dovrebbe coinvolgere anche James Gunn e Peter Safran come produttori, insieme a Poison Pen e Wall to Wall Media, società appartenenti a Warner Bros Television Studios UK. Al momento, né HBO né DC Studios hanno confermato le indiscrezioni riportate da Variety. Per chi non lo sapesse, il fumetto V per Vendetta è nato nel 1982 sulle pagine della rivista britannica Warrior, per poi passare a DC nel 1988. Creato da Alan Moore e illustrato da David Lloyd, racconta un futuro distopico dominato da un regime totalitario, contro cui si ribella V, un misterioso uomo mascherato da Guy Fawkes, aiutato dalla giovane Evey Hammond.

La serie si aggiungerebbe alle recenti collaborazioni tra DC Studios e HBO, come The Penguin e Lanterns, quest’ultima attesa per il 2026 con Kyle Chandler e Aaron Pierre. V per Vendetta è già stato adattato per il cinema nel 2005, con Hugo Weaving e Natalie Portman diretti da James McTeigue su sceneggiatura delle sorelle Wachowski.

V Per Vendetta, il film torna al cinema dopo vent’anni: la data dell’evento da ricordare

Ma c’è un’altra piccola novità che riguarda il celebre film. Nel 2026, V per Vendetta celebra il suo ventesimo anniversario con proiezioni speciali il 1° e il 5 novembre, organizzate da Fathom Entertainment, Saga Arts e Warner Bros. Pictures, accompagnate da un teaser trailer. Uscito nel 2006, il film è ambientato in una Gran Bretagna distopica dominata da un regime totalitario, e racconta la storia di Evey Hammond (Natalie Portman), coinvolta nelle azioni rivoluzionarie di V (Hugo Weaving), simbolo di ribellione e giustizia. Il cast include Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry, Tim Pigott-Smith, Rupert Graves, Roger Allam, Ben Miles e Sinéad Cusack. La sceneggiatura dei Wachowski traduce molto bene la complessità del fumetto in un film avvincente, riflessivo e simbolico. Inoltre, la pellicola si è sempre distinta per aver trattato temi come libertà, oppressione e responsabilità civica e, la maschera di V è diventata un simbolo universale di protesta. Il film ha incassato oltre 70 milioni di dollari negli USA e 132 milioni nel mondo, confermandone il successo globale.

Dove vedere in streaming V per Vendetta

Sicuramente, dopo la lettura di questo articolo vi abbiamo fatto venir voglia di (ri)vedere questo gran bel film. Ebbene, V per Vendetta è in streaming sulle piattaforme Now, Prime Video, Rakuten TV ed Apple TV.

