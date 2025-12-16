Amazon Prime Video, Sabrina Ferilli e Ambra Angiolini insieme per Natale 2025 Tra fine dicembre ed Epifania il catalogo di Prime si arricchisce di nuove uscite pensate per accompagnare le giornate di festa tra adrenalina, risate e grandi show.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il periodo tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio si conferma uno dei più ricchi e strategici per le piattaforme streaming, e Prime Video sceglie di puntare su titoli capaci di intercettare pubblici molto diversi tra loro. Il catalogo si rinnova con proposte pensate per accompagnare le giornate di festa e il rientro alla normalità dopo il Capodanno.

I titoli di Prime in uscita durate le feste: da Gigolò per caso a Spring Fever

A chiudere simbolicamente l’anno, il 31 dicembre, arriva Trap House, un film d’azione che parte da una premessa forte e sorprendente: un agente sotto copertura della DEA e il suo partner si ritrovano a dare la caccia ai propri figli, coinvolti in una serie di rapine ai danni di un cartello della droga. L’elemento più interessante non è solo l’azione serrata, ma il conflitto morale e familiare che attraversa tutta la storia, trasformando l’operazione in una sfida fatta di strategie, segreti e tradimenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il 2 gennaio cambia completamente il tono con il ritorno di Gigolò per caso – La sex guru, che inaugura la seconda stagione puntando ancora una volta sull’ironia e sulle dinamiche familiari. I protagonisti si ritrovano coinvolti in nuove situazioni grottesche quando una rivoluzione culturale e rischia di mandare in frantumi il loro fragile lavoro, figurano volti come Sabrina Ferilli, Ambra Angiolini, Christian De Sica, Pietro Sermonti e molti altri. Il 5 gennaio è invece il momento di Spring Fever, serie romantica coreana che sceglie ritmi più delicati e introspezione emotiva. Ambientata in una piccola città, segue il percorso di una donna che prova a ricominciare da zero, lasciando lentamente cadere le proprie difese. Il giorno dell’Epifania debutta The Darwin Incident, titolo che sposta l’attenzione su temi più complessi e inquietanti. Al centro c’è Charlie, essere unico a metà tra uomo e scimpanzé, costretto a confrontarsi con un mondo che lo vede come un simbolo o come un’arma. Infine, il 7 gennaio, spazio allo spettacolo puro con Beast Games, la seconda stagione. Dopo il successo della prima stagione, la competizione torna più estrema che mai, con sfide che mettono a confronto forza fisica e intelligenza strategica. In palio c’è un montepremi enorme, ma soprattutto la resistenza mentale dei concorrenti.

Guida TV

Non sono pronta per Natale Nove 21:30

Potrebbe interessarti anche