Musetti-Munar in diretta tv, ottavi Us Open: dove vederla e la 'minaccia' dello spagnolo

L’Italia del tennis va a caccia dei quarti di finale degli US Open. Non solo Jannik Sinner (che nella notte affronterà Arthur Ashe): oggi lunedì 1° settembre 2025 anche Lorenzo Musetti sarà impegnato al Luis Armstrong Stadium di New York nella sfida contro Jaume Munar. L’azzurro numero 10 al mondo si ritroverà per la quarta volta di fronte allo spagnolo a livello ATP: il bilancio è di due vittorie a uno per il "discepolo di Rafa Nadal" e Musetti proverà a pareggiare i conti nell’occasione più importante. Scopriamo dove vedere il match, la programmazione e tutti i dettagli.

US Open, Lorenzo Musetti contro Jaume Munar: gli ottavi di finale

Dopo avere battuto il connazionale e amico Flavio Cobolli (ritiratosi per infortunio al terzo set), per Lorenzo Musetti è già tempo di tornare in campo per gli ottavi di finale degli US Open, dove ad attenderlo ci sarà un agguerritissimo Jaume Munar, che classificandosi tra i primi 16 ha già raggiunto il suo migliore risultato in carriera un uno Slam. "Il mio massimo livello mi permette di battere Musetti" ha promesso lo spagnolo: "Ci sono mille variabili nell’equazione: il suo livello di tennis, la sua forma fisica, la mia, la giornata, ma ho dimostrato di poter competere alla pari. Posso competere con Musetti e questo non significa affatto che scenderò in campo sentendomi favorito, dato che l’ho battuto l’ultima volta che abbiamo giocato, dovrò caricarmi sulle spalle un peso maggiore di quello che ho già". I due si sono già affrontati tre volte e il bilancio è di due vittorie a uno per Munar, il ‘discepolo di Nadal’ (ha iniziato ad allenarsi nell’Academy di Rafael) che attualmente è il numero 44 del ranking ATP. Il vincitore volerà ai quarti di finale, dove potrebbe trovare Jannik Sinner, impegnato nella notte contro Arthur Ashe.

Quando e dove vedere Musetti-Munar stasera in tv e in streaming (lunedì 1° settembre 2025)

Quello tra Lorenzo Musetti e Jaume Muner sarà il terzo match di giornata al Luis Armstrong Stadium di New York: l’orario di inizio dell’incontro è dunque previsto indicativamente verso le ore 21:00. La sfida sarà visibile in diretta e in chiaro su SuperTennisTv (canale 64 del DT), che garantisce la copertura gratuita degli US Open 2025. Streaming live disponibile sulla piattaforma OTT SupertenniX, dove saranno visibili anche gli altri quattro match oltre a quello in diretta sul canale. Anche Sky trasmetterà il match tra Musetti e Munar: appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

