Sinner, Us Open col brivido: dove vederli in TV e perché Jannik rischia di non esserci Il quarto e ultimo Slam dell’anno è alle porte: ecco dove vedere gli US Open in TV, mentre la presenza di Sinner resta in bilico per il problema al ginocchio

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Il tennis mondiale si prepara all’ultimo grande appuntamento della stagione. A New York è tutto pronto per gli US Open 2026, quarto e ultimo Slam dell’anno, con le stelle del circuito maschile e femminile pronte a darsi battaglia sui campi in cemento di Flushing Meadows. Tra i protagonisti più attesi c’è naturalmente Jannik Sinner, ma la presenza del numero uno al mondo non è ancora una certezza. L’azzurro è alle prese con un problema al ginocchio destro e, dopo aver saltato i due Masters 1000 nordamericani di Montreal e Cincinnati, dovrà superare altri controlli prima di decidere se partire per gli Stati Uniti.

US Open 2026, quando iniziano e dove vederli in TV

L’appuntamento con gli US Open 2026 è fissato dal 30 agosto al 13 settembre sui campi di Flushing Meadows. Sarà l’ultimo Slam dell’anno e, come sempre, attirerà l’attenzione degli appassionati da tutto il mondo per quasi due settimane. Nel tabellone maschile figurano, tra gli altri, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo arriva a New York da campione in carica, mentre Sinner è chiamato a difendere un risultato importante dopo la finale persa proprio contro Alcaraz nell’edizione precedente.Grande attesa anche nel torneo femminile per Aryna Sabalenka. La numero uno WTA ha conquistato le ultime due edizioni degli US Open e proverà a centrare un tris consecutivo che manca da oltre un decennio. Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, il torneo sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis, mentre sarà disponibile anche su Sky Sport, con la possibilità di seguire le partite in streaming attraverso i servizi collegati alle rispettive piattaforme. I diritti degli US Open sono infatti condivisi tra SuperTennis e Sky.

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Sinner, ancora ansia per il ginocchio: US Open da confermare

Il grande punto interrogativo riguarda proprio Sinner. Il giocatore azzurro non scende in campo dalla finale vinta a Wimbledon e ha dovuto rinunciare prima al Canadian Open e poi al Cincinnati Open a causa dei problemi al ginocchio destro. Il 17 agosto Jannik è tornato al J Medical di Torino per sottoporsi a nuovi controlli. Il problema sarebbe legato a un’infiammazione ai tendini e proprio per questo lo staff del giocatore sta procedendo con estrema cautela. Nelle ultime ore le sensazioni sono positive e anche dai test sul campo arrivano buone notizie, ma non sufficienti per considerare chiusa la questione. La decisione definitiva, dunque, non è ancora arrivata. L’obiettivo è evitare qualsiasi rischio e presentarsi a New York soltanto nel caso in cui le condizioni fisiche offrano le necessarie garanzie. Dopo più di un mese senza partite ufficiali, affrontare uno Slam richiede infatti una condizione atletica completa, soprattutto considerando la durata del torneo e l’intensità che può aumentare di turno in turno. Per questo Sinner e il suo entourage non sembrano intenzionati a forzare i tempi: prima di ufficializzare la partecipazione saranno necessari ulteriori accertamenti.

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