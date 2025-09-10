Ursula Corbero incinta, chi è il compagno Chino Darín. Lo strano annuncio di Tokyo de 'La Casa di Carta' Attraverso i social, l’attrice spagnola ha svelato la sua gravidanza: “Questa non è Intelligenza artificiale”. Nel post un indizio segreto sul sesso del bebé.

Ursula Corbero e Chino Darín stanno vivendo uno dei momenti più felici della loro vita: l’attrice spagnola, conosciuto a livello mondiale per aver interpretato il personaggio di Tokyo nella serie cult La casa di carta, ha annunciato ai suoi oltre 19 milioni di fan sui social di essere incinta del suo primo figlio. La conferma arriva con una fotografia dolce e spontanea, in cui Ursula appare inginocchiata su un divano vestita di bianco e con un bel pancino in bella vista. Non passa inosservato un dettaglio: il fiocco rosa del suo abito potrebbe lasciare intendere che la coppia stia aspettando una femminuccia. Sulla pancia è taggato Chino Darín e tra i primi a mettere "mi piace" al post c’è anche Chiara Ferragni.

Ursula Corbero aspetta il suo primo figlio: l’annuncio di Tokyo de La Casa di Carta

L’annuncio ha subito fatto il giro del web, raccogliendo centinaia di messaggi di affetto e congratulazioni. Tra le celebrity che hanno voluto celebrare la lieta notizia figurano Penelope Cruz, con un entusiastico "Cosaaaaa????? ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", e Georgina Rodríguez, compagna di Cristiano Ronaldo, oltre a numerosi colleghi e amici del mondo dello spettacolo.

"Questa non è IA", ha precisato l’attrice nella didascalia, accompagnando il messaggio con emoticon a forma di cuore e una faccina emozionata. L’attrice non ha aggiunto alcun dettaglio sulla gravidanza o sulla data del parto. Chino Darín, pur non apparendo nella fotografia, ha condiviso il post nelle sue storie: "Questo. E questo" ha scritto, accompagnando il messaggio con una serie di emoji a forma di cuore e faccine sorridenti che riflettono la gioia del momento.

Nonostante siano una delle coppie più seguite del panorama cinematografico internazionale, Ursula Corbero e Chino Darìn sono noti per la loro discrezione sui social. Questa è stata infatti è il primo post dell’attrice spagnola dallo scorso maggio, quando aveva condiviso alcune foto dal suo rullino con la sola didascalia: "Sono successe delle cose". Qualche giorno dopo, a giugno, aveva partecipato al red carpet con altre star di Netflix in occasione dell’anniversario del gigante dello streaming in Spagna. In quell’occasione non si notava alcuna gravidanza, poiché indossava un elegante minidress rosso con struttura a corsetto e pizzo.

Chi è Chino Darín, compagno di Ursula Corbero

Il papà del bambino (o della bambina) è Chino Darín, attore argentino classe 1989 conosciuto da Ursula Corbero nel 2016 sul set della serie televisiva di Antena 3 L’ambasciata, la prima fiction spagnola che l’ha visto protagonista. Nella trama erano una coppia, e alla fine il loro rapportò andò oltre la finzione. Da allora i due sono praticamente inseparabili: una relazione che dura quasi dieci anni, fatta di sintonia, complicità e supporto reciproco, oltre a essere una delle storie d’amore più stabili dello star system iberico. Ricorda la stessa attrice: al loro primo incontro, si presentò con una battuta spiritosa dicendo: "Ciao, sono la tua fidanzata!". Oggi quella fidanzata sarà anche la madre del suo primo figlio.

Chino Darín ha accompagnato Úrsula nella sua carriera internazionale, supportandola in ogni progetto, dai film argentini alle serie americane come The Day of Jackal e The Jockey, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024.

Ursula Corbero: da La casa di Carta al successo globale

Ursula Corbero ha iniziato a recitare da bambina, ma la vera fama è arrivata grazie alla partecipazione a La casa di carta, la serie Netflix che le ha aperto le porte del mondo intero. Negli ultimi anni ha consolidato la propria carriera con ruoli da protagonista in produzioni internazionali come Snake Eyes y Snatch e ha trovato equilibrio anche nella vita privata al fianco del compagno. A 36 anni, l’attrice è serena e grata per il supporto di Chino, con cui condivide non solo la vita sentimentale ma anche un percorso di crescita personale: "Il vero amore è accettare l’altra persona per quella che è, senza volerla cambiare a ogni costo", ha raccontato.

Nei primi anni, la coppia ha diviso il tempo tra Spagna e Argentina a seconda degli impegni di lavoro, affrontando separazioni e videochiamate che hanno rafforzato ancora di più il loro legame. Nel 2020, durante la pandemia, hanno trascorso la quarantena insieme a Buenos Aires e l’esperienza di convivenza è stata così positiva da convincerli a continuare la vita insieme. Oggi vivono a Barcellona, pur spostandosi spesso per motivi professionali.

