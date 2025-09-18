Trova nel Magazine
Uomini e Donne, due tronisti ufficiali, uno cacciato e prime dinamiche choc

Il dating show di Maria De Filippi riapre le sue porte lunedì 22 settembre 2025 alle 14:45 su Canale 5 e le prime dinamiche hanno già creato scompiglio.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Uomini e Donne riapre le sue porte lunedì 22 settembre 2025 alle 14:45 su Canale 5. I fan possono prepararsi a seguire nuove storie d’amore, colpi di scena e inevitabili scontri, con la conduzione immancabile di Maria De Filippi che da anni trasforma i pomeriggi di milioni di spettatori in appuntamenti imperdibili.

Quest’anno i protagonisti del Trono Classico promettono di catturare subito l’attenzione del pubblico. A salire sul trono sarà Flavio Ubirti, 24 anni, originario di Firenze e già noto per la sua partecipazione come tentatore a Temptation Island. Accanto a lui ci sarà Cristiana Anania, 22 anni, di Palermo, speaker radiofonica solare e determinata, pronta a cercare l’amore davanti alle telecamere.

Altro tronista dal futuro molto breve è Rosario Guglielmi. Il giovane dopo la sua esperienza a Temptation con l’ex Lucia, è stato scelto come protagonista del dating show, ma aveva nascosto alla produzione di avere ancora rapporti con la ragazza, motivo per cui Maria De Filippo l’ha cacciato dopo la prima registrazione.

Anche il Trono Over sarà protagonista con i suoi volti storici e le sue dinamiche incandescenti. Gemma Galgani non manca mai di far discutere, mentre Tina Cipollari torna a pungere con le sue frecciatine, mantenendo vivo il dibattito in studio. Se vuoi scoprire tutti i dettagli e i primi retroscena guarda il Video!

