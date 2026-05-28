Uomini e Donne, si alzano tutti e vanno via: la protesta in studio nel finale di stagione. Cosa è successo (e come ha reagito Maria)
Colpo di scena a Uomini e Donne, con cavalieri e dame che sono usciti dallo studio per protesta.
L’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne si conclude con un colpo di scena inaspettato. Il 28 maggio c’è infatti stato uno scontro – anche piuttosto acceso – tra Cinzia Paolini, Marco e il nuovo cavaliere Mario. I tre stanno ormai formando un vero e proprio triangolo amoroso, che ha ora scatenato qualche polemica in studio.
Cosa è successo in studio e perché sono andati tutti via a Uomini e Donne
Nello studio del dating show di Maria De Filippi, Marco si è detto molto deluso dal comportamento della dama Cinzia Paolini. Il cavaliere ha infatti fatto sapere di essere ancora molto innamorato di lei e di non aver preso bene la notizia dell’inizio della sua frequentazione con un altro uomo. La donna del trono Over ha però risposto in modo del tutto indifferente e ha ritenuto l’intera situazione altamente "patetica". Poi lo ha accusato di recitare e ha dato la colpa a lui per quanto accaduto tra di loro.
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Tra l’altro, in tutto questo c’è stato anche l’intervento di Mario Lenti che, alla fine della puntata precedente, ha regalato a Cinzia una rosa e l’ha anche invitata ad un brindisi. Tina Cipollari ha così accusato la donna di aver giocato con i sentimenti di Mario e l’ha spinta a lasciare lo studio. Dopodiché, Marco l’ha seguita dietro le quinte e, in lacrime, le ha proposto di andare con lui a Salerno.
Cinzia Paolini ha continuato ad essere fredda tanto che, per protesta, tutto il parterre maschile e femminile ha abbandonato lo studio. Un gesto che ha rappresentato una vera e propria forma di protesta, con cui i protagonisti di Uomini e Donne hanno voluto mandare un segnale forte e chiaro alla dama Cinzia che, nel corso di tutti questi mesi, ha mostrato di non avere ancora le idee chiare su chi scegliere e sull’uomo con cui uscire.
Maria De Filippi è intanto rimasta impassibile, non fermando tutti i cavalieri e tutte le dame da quella mossa. C’è stato insomma un epilogo del tutto inaspettato per il dating show di Canale 5, che ora si prende una meritata pausa estiva e che tornerà nel mese di settembre con nuove storie da raccontare. Le anticipazioni dicono intanto che potrebbero esserci delle grandi novità nel corso delle successive puntate, anche se ancora non si sa esattamente di cosa si tratta. Non resta che attendere i prossimi mesi.
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