Uomini e Donne, la ‘bomba’ di Mario Cusitore: “Tutti sapevano di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, anche Michele”

L’ex cavaliere ha parlato della recente confessione del tronista, rivelando anche un retroscena sulla scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La ‘confessione’ di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è sulla bocca di tutti, anche di Mario Cusitore. L’ex cavaliere, infatti, ha parlato proprio di quanto svelato dall’attuale tronista del dating show di Maria De Filippi. Stando a quanto rivelato dall’ex protagonista del parterre del programma anche Michele Longobardi era a conoscenza a delle chat (e degli incontri) dell’allora corteggiatore con Martina De Ioannon al di fuori della trasmissione. Scopriamo cosa ha detto tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Mario Cusitore svela tutto su Ciro Solimeno e Martina De Ioannon

Tra i protagonisti indiscussi degli ultimi anni di Uomini e Donne (prima come corteggiatore di Ida Platano poi come cavaliere del parterre maschile), Mario Cusitore è tornato a parlare della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. Lo speaker radiofonico napoletano ha anche commentato la recente ‘confessione’ di Ciro Solimeno, che ha ammesso di avere avuto contatti con Martina De Ioannon al di fuori del programma nel corso della sua avventura da corteggiatore. Sebbene già ‘perdonato’ da Maria De Filippi, Ciro ha violato il regolamento della trasmissione e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe anche minacciato di lasciare il Trono classico di UeD. Incalzato sulla questione da Lorenzo Pugnaloni, Mario Cusitore ha svelato un retroscena legato proprio al percorso di Martina come tronista, quando lui sedeva nel parterre del Trono Over.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Michele Longobardi sapeva di Ciro e Martina: cosa ha detto l’ex cavaliere

Mario Cusitore ha rivelato che anche Michele Longobardi, al tempo tronista, era a conoscenza delle chat tra Ciro e Martina. Michele sarebbe stato poi ‘beccato’ e allontanato dal programma proprio per una vicenda simile (aveva contattato alcune corteggiatrici sui social) scatenando lo scandalo a Uomini e Donne ma, stando a quanto raccontato da Cusitore, non era l’unico. "Mi disse che lui non era affatto l’unico ad aver chattato con le ragazze, ma che anche Ciro lo stava facendo da un po’ con Martina" le parole dell’ex cavaliere. Dopo l’ammissione di colpa di Ciro Solimeno, comunque, Martina De Ioannon (oggi impegnata col suo ex corteggiatore Gianmarco Steri) non ha ancora commentato né la confessione di Ciro né il retroscena svelato da Mario.

