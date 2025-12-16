Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela la sua scelta (sorprendente). Rivolta del web: “Finirà come Martina De Ioannon" Il tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta tra Nicole Belloni e Martina Cardamone: ecco le anticipazioni e gli spoiler dell'ultima puntata.

Flavio Ubirti ha preso la sua decisione: la sua scelta a Uomini e Donne è Nicole Belloni. Dopo settimane di esterne, confronti e riflessioni, il tronista più discusso dell’edizione 2025 ha deciso la ragazza con cui ha percepito maggiore sintonia e autenticità, chiudendo il suo percorso sul programma con un momento ricco di emozione e tensione.

Uomini e Donne: la scelta di Flavio Ubirti tra Nicole e Martina (spoiler)

Ieri lunedì 15 dicembre 2025, negli studi del Centro Elios di Roma, si sono tenute le nuove riprese di Uomini e Donne, durante le quali si sono registrate i prossimi appuntamenti del dating show di Maria De Filippi (che si fermerà per la pausa invernale il 22 dicembre). Stando alle anticipazioni, le ultime esterne hanno giocato un ruolo fondamentale nella scelta di Flavio a Uomini e Donne. Con Martina Cardamone, la giornata si è svolta a Salerno, città natale della corteggiatrice, tra visite ai luoghi a lei cari, una passeggiata sul lungomare e un incontro commovente con la nonna. Flavio ha raccontato a Martina che, fino a metà percorso, lei era stata la sua favorita, ma negli ultimi tempi alcune differenze caratteriali avevano complicato il rapporto.

Con Nicole, invece, l’esterna ha avuto un’atmosfera completamente diversa. I due si sono ritrovati in montagna, tra la neve, dove Nicole ha mostrato a Flavio il suo mondo e lo ha accolto nella sua quotidianità. Tra piccoli gesti simbolici, come un bracciale e una lettera lasciata a Flavio, e momenti di grande complicità, la relazione tra i due si è rafforzata. Gemma racconta: "Con Nicole si è vista subito la naturalezza del loro rapporto. Flavio ha apprezzato la sua sincerità e la maturità che mostrava, e in questa esterna è diventato chiaro a tutti che era lei la sua scelta."

L’influencer Gemma Palagi ha anticipato: "Martina ci ha messo tutto il cuore, ma Flavio ha capito che certe incompatibilità erano difficili da superare. La sua reazione quando ha realizzato che non sarebbe stata scelta è stata triste, ma matura: ha sorriso e ha augurato il meglio a entrambi. Nicole ha sempre mostrato autenticità e coerenza. Flavio ha percepito che con lei c’era una vera sintonia, fatta di dialogo, ironia e comprensione reciproca.""

La registrazione in studio ha coronato questi momenti. Quando Flavio ha chiesto a Nicole di uscire insieme a lui dal programma, lei ha risposto con un emozionato "Sì", tra applausi e il tradizionale lancio dei petali di rosa, mentre Martina ha assistito con dignità, consapevole che il percorso era arrivato a una conclusione diversa da quella sperata.

Chi è Nicole Belloni

Nicole Belloni, 27 anni, è di Milano. Influencer e appassionata di fitness, sta completando la formazione per diventare personal trainer. Prima di Uomini e Donne, aveva partecipato a Temptation Island, dove si era distinta per l’approccio diretto e la capacità di creare dinamiche con diverse coppie.

Le reazioni del web

"Stiamo parlando poco della scelta SBAGLIATISSIMA di Flavio", si legge in un commento su X, dove la decisione di Flavio di uscire da Uomini e Donne con Nicole ha sollevato tantissime polemiche. "La scelta di Flavio stesse vibes della scelta di MartiDeIannon", ha scritto uno spettatore. E ancora: "Ma che c’azzecca? Boh assurdo! Quando gli occhi parlano ma poi decide la testa", "Flavio ha scelto Nicole e io sono scioccata. Bha", "No ma in che senso Flavio ha scelto Nicoleeeeeeeeee ma che trono abbiamo visto boh", "Scioccata, Flavio ha scelto Nicole non ho capito un cacchio", "Sono devastata. Adesso non guarderò più il suo trono. Martina amore mio, il trono è tuo". Qualcuno annuncia addirittura un boicottaggio in vista della puntata finale del trono di Flavio: "Non spoilero ma dopo aver visto la scelta di Flavio bleh nemmeno me la guarderò". E sono molti che pronosticano per l’ex calciatore lo stesso epilogo di Martina De Ioannon, che nella scorsa edizione scelse Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri, per poi ritrovare l’amore qualche mese dopo proprio con Gianmarco: "Flavio che sceglie Nicole sta a Martina che sceglie Ciro". Non mancano, però, commenti di chi è felice del colpo di scena finale tra Flavio e Nicole: "Probabilmente sarò l’unica persona al mondo felice del fatto che Flavio abbia scelto Nicole".

